Santiago acogerá el 17 de mayo una gran manifestación en defensa del gallego

Manifestación de la plataforma Queremos Galego en 2025 Archivo

Santiago de Compostela volverá a convertirse en el centro de la movilización social en defensa del gallego el próximo 17 de mayo. La plataforma Queremos Galego presentó este martes la manifestación convocada para el Día das Letras Galegas, una marcha que saldrá a las 12.00 horas desde la Alameda y recorrerá las calles de la capital gallega bajo el lema ‘O galego, lingua vital’.

La convocatoria fue anunciada en una rueda de prensa en la que participaron representantes de distintas entidades sociales, sindicales, políticas y culturales implicadas en la elaboración del protocolo Lingua Vital. Según explicó el portavoz de la plataforma, Marcos Maceira, se busca una “gran movilización ciudadana” frente a la postura de la Xunta en materia lingüística.

Multitudinaria manifestación de docentes en Santiago para exigir mejoras laborales y más negociación con la Xunta Más información

Santiago, punto de encuentro de toda Galicia

La coordinadora de Queremos Galego, Celia Armas, avanzó que habrá autobuses desde todas las comarcas, con el objetivo de facilitar la llegada de participantes a Compostela en una jornada que cada año reúne a miles de personas en torno a la defensa del idioma.

En la presentación también se agradeció la implicación de organizaciones como CIG, UGT, CCOO, STEG, BNG, Anpas Galegas, CONFAPA, Fapa Ourense, Fundación Galiza Sempre, Vía Galega, Galiza Nova o Avante LGBT+, entre otras.