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Santiago de Compostela

Román Rodríguez califica de “mazazo” la pérdida de los contratos Ramón y Cajal en la USC

El conselleiro de Educación ofrece apoyo de la Xunta y pide negociar con el Ministerio tras el error administrativo que dejó fuera a la Universidad de Santiago de Compostela 

Agencias
30/04/2026 18:09
Los nombramientos, ya publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), consolidan la apuesta del CSIC por reforzar la investigación gallega en ámbitos clave como la biotecnología forestal y la valorización del patrimonio cultural
La Xunta considera un duro golpe para la investigación gallega la exclusión de la USC de los contratos Ramón y Cajal por un fallo en la tramitación
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El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha considerado un "mazazo" para el sistema de I+D+i gallego la pérdida de las becas Ramón y Cajal debido a un error de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en la tramitación de las solicitudes y ha trasladado el apoyo de la Xunta a la institución académica para que trate de buscar una solución ante el Ministerio.

Preguntado al respecto en un acto este jueves, el conselleiro ha considerado que se trata de un "golpe muy duro" para el sistema de investigación de Galicia toda vez que los Ramón y Cajal son unos "contratos postdoctorales de altísimo nivel".

"Es un mazazo, sobre todo si se ve que es por una negligencia en la tramitación administrativa, porque estamos perdiendo profesionales cualificados tremendamente competitivos y, sobre todo, que tienen una gran capacidad de poder ser cantera científica", ha dicho el conselleiro de Educación, que ha incidido en que de estas becas salen "muchos proyectos de investigación y profesores universitarios".

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Ante ello, ha animado a la USC "negociar lo máximo posible" con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. "Si hay una negligencia, que se diga, que se reconozca y se hable con el propio Ministerio a ver si es posible que haya la flexibilidad necesaria para que suframos un mazado de este tipo", ha manifestado.

Para ello, Román Rodríguez ha trasladado el apoyo de la Xunta en un contexto en el que ha señalando que Galicia "iba muy bien" en la captación de este tipo de investigadores y, de hecho, la USC "era la segunda universidad de España" que más captaba.

Además, preguntado por las causas y tras recordar que estas becas están financiadas al 80% por el ministerio, ha asegurado desconocer la "vida interna de al universidad". "Las universidades tienen autonomía, para lo bueno y para lo malo, y también, cuando se equivocan tienen que intentar buscar soluciones", ha dicho para pedir a la USC que "intente buscar una solución si es posible".

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Con todo, ha reconocido que esta estará "en el tejado del Ministerio". "El ministerio puede reconocer una cierta flexibilidad, una situación excepcional o un marco en el cual se puede recuperar algo", ha afirmado.

Huelga en la educación

Por otra parte, también preguntado al respecto y en referencia a la huelga convocada en la educación, ha criticado que "pueda parecer mal" que se diga que una protesta está impulsada por la CIG cuando es el sindicato que la convoca. "Ahí hay una organización que impulsó esta, que es un sindicato que forma parte de un entramado político ideológico que es la UPG, el BNG, la CIG y otras", ha dicho.

Román Rodríguez ha asegurado que es "público y notorio" que existe un mandato, "dentro de este entramado", para "fomentar el conflicto como estrategia política". "Creo que eso es clarísimo, está por escrito y están orgullosos los convocantes", ha afirmado.

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