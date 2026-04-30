O Pino celebra o Día das Letras cunha ruta polo Camiño Francés
A actividade celebrarase o 16 de maio entre A Calzada e a Casa da Cultura con inscrición previa obrigatoria
O Concello do Pino, municipio limítrofe con Santiago e atravesado polo Camiño Francés, celebrará o vindeiro 16 de maio a segunda edición da Andaina das Letras: ‘Camiñando coa Lingua’, unha proposta que combinará sendeirismo, patrimonio e promoción do galego con motivo do Día das Letras Galegas.
A actividade consistirá nun percorrido polo histórico Camiño de Santiago ao seu paso pola zona e busca fomentar o uso da lingua galega a través dunha experiencia participativa aberta á cidadanía.
Ruta desde Arzúa ata O Pino
A xornada comezará coa saída dun autobús ás 8.30 horas desde o Centro Cultural Luís Seoane ata A Calzada, en Arzúa, punto desde o que arrancará a camiñada ás 09.00 horas.
O itinerario terá unha lonxitude aproximada de 13 quilómetros e rematará arredor das 13.00 horas na Casa da Cultura do Pino. Durante o traxecto haberá distintas intervencións dinamizadas polo guía turístico Carlos Guerra, que ofrecerá explicacións sobre a historia local e sobre o propio Camiño de Santiago.
Inscrición gratuíta con aforo reducido
A participación será gratuíta, aínda que con inscrición previa obrigatoria antes do 13 de maio. As persoas interesadas poderán anotarse nas oficinas municipais ou a través do Rexistro municipal.
O Concello limitou a actividade a 35 prazas, que se adxudicarán por orde de inscrición. Desde o goberno local animan á veciñanza e ás familias a sumarse a unha cita que busca reforzar o vínculo coa lingua e coa identidade cultural galega mediante unha xornada compartida en plena ruta xacobea.