Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

O alumnado do CEIP Pío XII rende homenaxe ao comercio tradicional do casco histórico de Santiago

Máis de 280 escolares participaron nun acto no Obradoiro no marco dun proxecto educativo que pon en valor o comercio de proximidade e a cidade educadora

Redacción
30/04/2026 12:02
A alcaldesa de Santiago recibiu no Obradoiro ao alumnado do CEIP Pío XII, que entregou caixas elaboradas na escola como recoñecemento ao comercio tradicional do casco histórico
Concello de Santiago
LICEO-620X50

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, recibiu este mércores na praza do Obradoiro canda outros membros da Corporación un grupo de máis de 280 escolares de educación infantil (de 3, 4 e 5 anos) e de 1º e 2º curso de primaria do CEIP Pío XII que participan no proxecto de homenaxe aos comercios tradicionais do casco histórico co que colabora o Departamento de Educación do Concello.

A rexedora convidou os escolares a visitar o Pazo de Raxoi cando rematen as obras do edificio e contoulles un conto sobre o valor das persoas que sosteñen comercio de proximidade, que ofrecen unha atención personalizada á clientela e un trato máis humano.

Unha representación de cativos e cativas entregáronlle á alcaldesa e a varios concelleiros da Corporación municipal caixas preparadas na escola en apoio ás e aos comerciantes.

La regidora recibió a un grupo de escolares en el marco de un proyecto sobre la importancia del comercio tradicional

Cidade e comercio con mirada de infancia

A actividade pretende render homenaxe aos comercios tradicionais do casco histórico, recoñecendo o seu valor como parte esencial da identidade cultural e social e reforzar o vínculo entre a infancia e a cidade.

Ten como obxectivo recoñecer o papel fundamental do comercio local como parte do patrimonio vivo de Santiago, ao tempo que promove a participación activa da infancia na vida urbana. Deste modo, preténdese facer visibles tamén os nenos e nenas como cidadáns presentes, con voz e capacidade para contribuír ao seu contorno.

O alumnado do CEIP Pío XII preparou e entregou caixas con contidos elaborados na escola como xesto de recoñecemento ao comercio tradicional de Santiago
Concello de Santiago

Esta proposta segue os principios da Carta de Cidades Educadoras, que defende a construción de contornas urbanas máis inclusivas, onde a educación transcende as aulas e a infancia ocupa un lugar central na vida comunitaria. Tamén se propón desenvolver propostas de Aprendizaxe Servizo, a escola e a educación en prol da comunidade, conectando cos obxectivos de desenvolvemento sostible.

Para isto, os nenos e nenas elaboraron unhas 60 caixas de agasallo entregaron este xoves a distintos comercios emblemáticos e singulares da cidade.

Cada caixa inclúe un conto baseado nunha fábula tradicional galega e as ilustracións realizadas polos propios nenos e nenas, unha mensaxe de agradecemento dirixida aos comerciantes polo seu labor e o seu papel na vida cotiá do casco histórico.

PRIMERA-LINEA-620

