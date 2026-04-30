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Santiago de Compostela

Nuevo plan en Santiago para el Día de la Madre: mercado artesanal y grandes ofertas en Área Central

El centro comercial compostelano acoge la feria ‘Materia Prima’ y promociones especiales en sus outlets durante varios días

Eladio Lois
Eladio Lois
30/04/2026 12:54
Área Central acoge en Santiago una nueva edición de la feria artesanal ‘Materia Prima’.
Área Central acoge en Santiago una nueva edición de la feria artesanal ‘Materia Prima’.
Área Central
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El Outlet Área Central de Santiago de Compostela afronta estos días un intenso programa comercial con dos grandes reclamos para atraer visitantes: la segunda edición de la feria pop-up de artesanía ‘Materia Prima’ y una nueva campaña de descuentos del Súper Weekend, con rebajas adicionales que pueden alcanzar el 60%.

La iniciativa busca dinamizar la actividad del centro comercial compostelano en la antesala del Día de la Madre y en plena campaña de primavera. 

Tres opciones que permiten adaptar la celebración del Día de la Madre a cada estilo, sin renunciar a la calidad ni al carácter propio de la ciudad

Los 3 mejores restaurantes para celebrar el Día de la Madre en Santiago: una guía para disfrutar de estilo, producto y experiencia

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Artesanía y regalos

Hasta el sábado, con descanso el viernes, Área Central celebra la feria ‘Materia Prima’, abierta en horario de 11.00 a 21.00 horas. Una quincena de talleres artesanales mostrarán y pondrán a la venta creaciones propias en distintos espacios del recinto.

La cita, organizada en colaboración con la Asociación para o Fomento e o Impulso da Artesanía Galega (Afiga), reunirá productos de cuero, madera, broches, joyería artesanal, ilustraciones, velas o accesorios para el cabello, entre otros artículos. Parte de la oferta está orientada a regalos para el próximo Día de la Madre. 

Descuentos extra en los outlets

Paralelamente, el centro comercial desarrolla una nueva edición del Súper Weekend, una campaña especial que se celebra los miércoles, jueves y sábados de la última semana de cada mes.

A los descuentos habituales de los establecimientos outlet se suman rebajas adicionales de hasta el 60%, con promociones en marcas presentes en Área Central como Bimba y Lola, Scalpers, Silbon, Nanos, Purificación García, Fifty, Lolita Moda, El Pulpo o Zabba, entre otras.

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