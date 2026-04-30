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Santiago de Compostela

Las oposiciones de profesorado más fáciles y más difíciles de Galicia en 2026: de 3 aspirantes por plaza a 25

Los datos oficiales de inscritos y vacantes revelan enormes diferencias entre especialidades en la convocatoria que comienza en junio

Eladio Lois
Eladio Lois
30/04/2026 07:22
Latín presenta la ratio más favorable de toda la convocatoria de 2026
Latín presenta la ratio más favorable de toda la convocatoria de 2026
Xunta
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Las oposiciones docentes de Galicia de 2026 no presentan la misma dificultad en todas las especialidades. Aunque el examen será exigente en cualquier caso, las cifras oficiales de plazas convocadas y personas inscritas muestran diferencias muy marcadas entre unas ramas y otras, con opciones donde compiten menos de tres aspirantes por puesto y otras en las que la presión supera los 24 candidatos por plaza.

La convocatoria impulsada por la Xunta oferta 1.601 plazas y cuenta con 15.954 aspirantes inscritos de forma provisional. Sin embargo, el reparto por especialidades dibuja un mapa muy desigual para quienes buscan una plaza fija en la enseñanza pública. 

Latín y ramas técnicas, las opciones más favorables

La especialidad con una ratio más asequible es Latín de Secundaria. En esta convocatoria salen 28 plazas para 77 inscritos, lo que deja una media de 2,75 opositores por vacante. En términos estadísticos, es la mejor oportunidad del proceso selectivo.

Estudiantes a las puertas de la Facultad de Filología de la USC
Estudiantes a las puertas de la Facultad de Filología de la USC
USC

Muy cerca aparece Sistemas y Aplicaciones Informáticas, con 40 plazas y 120 aspirantes, lo que equivale a 3 personas por puesto. También presentan ratios contenidas otras especialidades técnicas o menos masificadas, como Equipos Electrónicos, Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica o Mantemento de Vehículos.

Este tipo de ramas suelen registrar menos presión por el menor número de titulados disponibles o por la alta demanda laboral fuera de la enseñanza. 

Infantil, el gran muro de la convocatoria

En el extremo contrario se sitúa Educación Infantil, una de las especialidades históricamente más demandadas. Reúne 1.966 aspirantes para 80 plazas, lo que supone una ratio de 24,6 candidatos por vacante, la más alta de toda Galicia.

Educación Infantil vuelve a ser la especialidad con más competencia en las oposiciones docentes gallegas
Educación Infantil vuelve a ser la especialidad con más competencia en las oposiciones docentes gallegas
Xunta

Muy cerca se encuentra Educación Física de Secundaria, con 488 inscritos para 20 plazas, equivalente a 24,4 opositores por plaza. También destacan por su elevada competencia Tecnología, con 358 aspirantes para 15 plazas (23,9 por puesto), y Xeografía e Historia, con 776 para 35 vacantes (22,1 por plaza).

Galicia inicia en junio una nueva gran convocatoria

Los exámenes comenzarán el 20 de junio y se celebrarán en distintas sedes gallegas, con Santiago de Compostela como principal núcleo organizativo. La previsión es que los resultados estén disponibles a partir del 19 de julio y que los nuevos funcionarios se incorporen a los centros el 1 de septiembre.

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