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Santiago de Compostela

La Policía Nacional de Santiago se mudará temporalmente a Santa Marta

La Delegación del Gobierno prevé habilitar en próximas semanas unas dependencias temporales hasta completar la rehabilitación del edificio de Rodrigo de Padrón

Eladio Lois
Eladio Lois
30/04/2026 12:03
La Comisaría de Rodrigo de Padrón sigue fuera de servicio tras el incendio de febrero
La Comisaría de Rodrigo de Padrón sigue fuera de servicio tras el incendio de febrero
Archivo
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El Gobierno prevé reubicar de forma temporal a la Policía Nacional de Santiago de Compostela en unos locales situados en el barrio de Santa Marta mientras avanzan las obras de rehabilitación de la Comisaría de la avenida de Rodrigo de Padrón, inutilizada desde el incendio registrado el pasado mes de febrero.

El anuncio fue realizado este miércoles por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, durante su intervención en el Foro Conversa, organizado por Cadena SER. Según explicó, se están ultimando acuerdos para disponer “en los próximos días y en las próximas semanas” de unas instalaciones más adecuadas para el trabajo policial. 

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Ubicación provisional en Santa Marta

Aunque el representante estatal evitó confirmar oficialmente el emplazamiento concreto hasta cerrar la operación, fuentes consultadas por Europa Press apuntan a que las nuevas dependencias estarán ubicadas en el barrio compostelano de Santa Marta.

Pedro Blanco señaló que se está a la espera de formalizar la firma correspondiente para poder acondicionar los espacios y comprobar que responden a las necesidades operativas del cuerpo. 

La reforma de la Comisaría llevará meses

En relación con la sede habitual de la Policía Nacional en Santiago, el delegado del Gobierno advirtió de que la recuperación del inmueble requerirá todavía varios meses debido a los daños detectados tras una visita reciente al edificio.

La Comisaría quedó inoperativa tras el incendio sufrido en febrero, lo que obligó desde entonces a reorganizar la atención y la actividad policial en la ciudad. La habilitación de una sede provisional busca ahora dotar de mayor estabilidad al servicio mientras se completa la reparación definitiva.

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