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Santiago de Compostela

La Feria del Libro de Santiago 2026 ya tiene fecha: nueve días con firmas, juegos y decenas de actividades en la Alameda

El evento se celebrará del 2 al 10 de mayo con presencia de librerías, encuentros con escritores y una programación pensada para todos los públicos

Eladio Lois
Eladio Lois
30/04/2026 11:15
Alameda
Alameda de Santiago durante las fiestas de la Ascensión | Eladio González Lois
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La Feria del Libro de Santiago regresará del 2 al 10 de mayo al Paseo Central de la Alameda con una nueva edición que convertirá durante nueve días este espacio emblemático de la ciudad en punto de encuentro entre lectores, autores y librerías. La cita reunirá a decenas de establecimientos y centenares de actividades entre la carpa principal y las casetas instaladas para la ocasión.

La inauguración está prevista para el sábado 2 de mayo a las 12.00 horas y contará con el pregón de Mercedes Teixeiro Gato, vinculada a la dinamización cultural y al fomento de la lectura a través de bibliotecas escolares y clubes de lectura. Su intervención abrirá oficialmente una programación marcada por el carácter participativo y abierto al público. 

Juegos, rutas literarias y actividades familiares

El programa incluirá propuestas variadas que buscan acercar la lectura a distintos perfiles de público. Entre ellas figuran rutas literarias como Mañá cando sexamos luns, de Xaquín Núñez, además de iniciativas singulares como 'A traductora secreta', un escape room basado en enigmas y códigos en el que los participantes deberán resolver retos de traducción antes de que termine el tiempo.

También habrá actividades infantiles con nombres consolidados como Pedras de Cartón o Pablísimo, además de fórmulas lúdicas como un bingo literario con Lucía Aldao, pensado para convertir la lectura en una experiencia compartida. 

Autores invitados y homenaje a Begoña Caamaño

Entre las citas destacadas figuran encuentros con Nerea Pallares, que firmará Punto de araña, así como una conversación entre Ana Varela, de Run Run, y Aurelio Serrano, de El Intervalo, sobre ficción y dolor. La programación también contará con la presencia de la escritora internacional Nell Leyshon, autora de Del color de la leche.

La poesía tendrá igualmente su espacio con el micro abierto 'Unha Backrook Propia', coordinado por la poeta Branca Trigo. Además, la feria dedicará distintas actividades a la figura de Begoña Caamaño, reivindicando su obra y legado dentro de la literatura gallega.

Begoña Caamaño
Begoña Caamaño
Archivo

Durante toda la cita, las casetas de las librerías participantes acogerán firmas y encuentros directos con escritores, una de las señas de identidad de este evento cultural ya consolidado en el calendario compostelano.

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