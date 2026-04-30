Iria Liñares, elixida por unanimidade nova presidenta do Consello do Estudantado da USC
A estudante de Lingua e Literatura Galegas fixa como prioridades a vivenda estudantil e o impulso da participación no claustro
A estudante de cuarto curso de Lingua e Literatura Galegas Iria Liñares Cereixo é a nova presidenta do Consello do Estudantado da USC, logo de ser elixida por unanimidade na xuntanza do plenario que tivo lugar na tarde destes mércores 29 en San Xerome. Xunto a ela actuará como vicepresidenta Sara Álvarez Civeira, estudante de segundo curso de Dereito.
A nova presidenta, que logo da elección foi recibida pola reitora Rosa Crujeiras e pola vicerreitora de Estudantado, Igualdade, Diversidade e Benestar, Lorena Añón, márcase como prioridades deste mandato a busca de solucións, xunto co equipo reitoral, ao problema da vivenda que afecta a todo o estudantado e no máis próximo ao ámbito universitario como son o sistema de residencias e en concreto o peche do Colexio Maior San Clemente.
A participación activa do estudantado é outro dos retos inmediatos para a nova presidencia do Consello. Coa vista no próximo claustro do día 10, o propósito é tentar que as e os estudantes que forman parte del se impliquen activamente nas comisións existentes.