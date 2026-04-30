Hasta 700.000 euros en ayudas para rehabilitar viviendas y locales del casco histórico de Santiago

El Consorcio de Santiago ha puesto en marcha una nueva edición del programa ‘Ter é Manter’, una línea de ayudas dotada con 700.000 euros destinada a la rehabilitación y mantenimiento de inmuebles situados en la ciudad histórica compostelana.

La convocatoria está dirigida a edificios de uso residencial y también a inmuebles comerciales de determinadas categorías ubicados dentro del ámbito del PE-1, con el objetivo de fomentar la conservación del patrimonio arquitectónico, mejorar la eficiencia energética y favorecer la accesibilidad.

Qué obras podrán subvencionarse

Entre las actuaciones incluidas figuran la restauración o sustitución de carpinterías exteriores de madera, como galerías, ventanas y puertas, así como la recuperación de rejas. También podrán acogerse trabajos de mantenimiento y mejora de fachadas, cubiertas y patios.

La convocatoria contempla además intervenciones para consolidar estructuras tradicionales de madera y obras destinadas a mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida. Asimismo, se financiarán honorarios técnicos vinculados a proyectos, dirección de obra, informes de evaluación de edificios o planes de mantenimiento.

Hasta el 60% de ayuda y solicitudes abiertas

Las subvenciones cubrirán entre el 30% y el 60% del presupuesto subvencionable en el caso de personas físicas. Para personas jurídicas será del 30%; para comunidades de propietarios, del 40%; y para viviendas destinadas al alquiler, del 30%.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 29 de mayo de 2026, tanto a través de la sede electrónica del Consorcio como de forma presencial en su registro de la Rúa do Vilar, 59. Las obras deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de este mismo año.