El Hotel Monumento San Francisco acoge este jueves una de las grandes citas médicas del año

El Hotel Monumento San Francisco acoge este jueves en Santiago la gala de los Premios Ramiro Carregal Archivo

Santiago de Compostela acogerá este jueves una nueva edición de los Premios Ramiro Carregal de Investigación Oncológica, una de las principales citas gallegas vinculadas a la investigación médica. El Hotel Monumento San Francisco será escenario de la gala de entrega del XIV Premio Internacional de Investigación Oncológica Científica y Técnica Ramiro Carregal y del VII Premio a Talentos Emergentes.

El acto comenzará a las 19.30 horas y estará abierto al público. La ceremonia volverá a estar presidida por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que encabezará la representación institucional en la capital gallega.

Dos grandes reconocimientos

En esta edición, el XIV Premio Internacional de Investigación Oncológica Científica y Técnica Ramiro Carregal, dotado con 30.000 euros, recaerá en el doctor Emilio Alba Conejo. Por su parte, el VII Premio a Talentos Emergentes distinguirá a la doctora Patricia Altea Manzano.

Este segundo galardón incrementa su cuantía económica y el proyecto premiado recibirá 15.000 euros, según la organización.

Amplia representación institucional

Junto a Alfonso Rueda ocuparán la mesa presidencial la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; el presidente del jurado, el doctor Rafael López; y el empresario y mecenas Ramiro Carregal.

Entre los asistentes también figuran representantes del Concello de Ribeira, encabezados por la alcaldesa María Sampedro; la rectora de la USC, Rosa Crujeiras; miembros del jurado y distintas personalidades de los ámbitos académico, sanitario e institucional de Galicia.