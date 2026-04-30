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Santiago de Compostela

El fiscal jefe de Santiago revela el tesoro oculto de la ciudad: “Es una auténtica cápsula del tiempo”

Antonio Roma destacó en la Real Sociedad Económica el valor histórico y cultural del conjunto numismático de la entidad

Redacción
30/04/2026 11:46
El fiscal de área de la Fiscalía de Santiago, Antonio Roma Valdés, durante su conferencia sobre la formación de la colección de monedas de la Real Sociedad Económica
El fiscal de área de la Fiscalía de Santiago, Antonio Roma Valdés, durante su conferencia sobre la formación de la colección de monedas de la Real Sociedad Económica
Cedida
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La Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago acogió este miércoles una conferencia del fiscal jefe de área de la Fiscalía de Santiago, Antonio Roma Valdés, centrada en la colección de monedas de la institución, un fondo patrimonial que definió como “una auténtica cápsula del tiempo”.

Durante su intervención, Roma Valdés aseguró que, pese a la falta de documentación sobre el origen de muchas piezas, el conjunto constituye “un ejemplo representativo del coleccionismo en Galicia entre los siglos XIX y XX”. Según explicó, responde a dinámicas habituales en otras entidades ilustradas, donde las monedas se integraban en proyectos museísticos promovidos por iniciativas culturales y científicas. 

Un patrimonio histórico en pleno Santiago

El fiscal jefe señaló que los fondos se formaron principalmente mediante donaciones realizadas desde finales del siglo XIX por distintos miembros y colaboradores de la entidad compostelana. También destacó que la Real Sociedad Económica promovió exposiciones temporales con colecciones privadas, lo que, a su juicio, evidencia una intensa actividad numismática en aquella etapa.

Roma Valdés subrayó además la heterogeneidad de la colección, integrada por monedas españolas y extranjeras que abarcan desde la antigüedad hasta el siglo XX. Entre las piezas más singulares mencionó algunos conjuntos catalogados por Ricardo Blanco Cicerón a comienzos del siglo pasado, un posible tesorillo de monedas mallorquinas del siglo XIV y diversos ejemplares de plata de épocas modernas.

Ciclo cultural de la Económica

La conferencia se enmarca en la programación de 2026 del ciclo ‘La RSEAPS y sus fondos artísticos’, organizado por la institución compostelana en colaboración con el Grupo de Investigación IACOBUS de la Facultade de Xeografía e Historia de la USC.

El acto contó con la presentación de Erea Castro Alfonso, investigadora y conservadora numismática del Museo de Pontevedra, en una mesa presidida por el presidente de la Real Sociedad Económica compostelana, Francisco Loimil Garrido.

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