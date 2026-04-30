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Santiago de Compostela

El Club Natación Santiago tuvo que asumir costes "superiores a 8.000 euros" por las obras en el pabellón de Santa Isabel

Marta Abal asegura que la reforma de la piscina obligó al equipo a trasladarse fuera del municipio para desarrollar su actividad, lo cual tuvo un importante impacto económico

Eladio Lois
Eladio Lois
30/04/2026 12:41
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El Grupo Municipal Socialista de Santiago de Compostela ha cargado este jueves contra la gestión del gobierno local de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, por la situación generada en torno a las obras de la piscina de Santa Isabel, y ha asegurado que el Club Natación Santiago está siendo uno de los principales perjudicados.

El PP de Santiago carga contra los recortes en el pabellón de Santa Isabel

Más información

La concejala socialista Marta Abal afirmó, tras una reunión mantenida con la entidad deportiva, que la falta de planificación municipal obligó al club a trasladar temporalmente su actividad a instalaciones de otros municipios, con el consiguiente impacto deportivo y económico. 

La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
Cedida

Más de 8.000 euros en gastos, según el PSOE

Según trasladó la edil socialista, el Club Natación tuvo que asumir “un coste superior a los 8.000 euros que salió directamente de sus propios recursos” como consecuencia del traslado provisional. Además, señaló que la reorganización actual de espacios estaría provocando menos horas de entrenamiento para la entidad.

Abal sostuvo también que el problema no es puntual, sino que está teniendo consecuencias a medio plazo, al asegurar que el club habría perdido usuarios en los últimos meses y continúa viendo reducido su espacio de trabajo. 

Críticas por falta de alternativas

La representante socialista reconoció que las actuaciones en la piscina eran necesarias, pero cuestionó que no se habilitasen alternativas previas suficientes. En ese sentido, criticó igualmente la eliminación del gimnasio de la instalación “sin ofrecer una solución” y aseguró que propuestas como el programa AugaSan quedaron, según sus palabras, “en buenas palabras pero sin ningún hecho”.

Abal defendió el papel del Club Natación Santiago como entidad de referencia en la ciudad tanto en deporte base como en competición, y reclamó una planificación más rigurosa de las infraestructuras deportivas compostelanas.

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