Compostela y su comarca estrenan un canal de televisión turístico

La presidenta del Xeodestino Terras de Compostela, Guarina Rey, y la gerente Chefa Fernández impulsan la nueva plataforma digital comarcal Cedida

El Geodestino Terras de Santiago ha puesto en marcha el nuevo Canal IP Terras de Santiago, una plataforma digital concebida para promocionar de forma conjunta la oferta turística, cultural y empresarial de los municipios que integran este territorio, con Santiago y su área de influencia como principal foco de atracción de visitantes.

La nueva herramienta se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y busca reforzar la estrategia de digitalización y comunicación conjunta del geodestino. Según explicó la presidenta de la entidad, Guarina Rey, el sistema incorpora un diseño orientado a facilitar el uso y nuevos widgets informativos para consultar de forma ágil eventos, actividades y recursos disponibles durante todo el año.

Pantallas ya activas en el entorno de Santiago

El canal ya puede consultarse en expositores instalados en casas consistoriales, oficinas de turismo y equipamientos públicos de los once municipios que forman parte del geodestino: Ames, A Baña, Boqueixón, Brión, Negreira, Padrón, Rois, Santa Comba, Teo, Val do Dubra, Vedra y el entorno metropolitano de Santiago.

La previsión es que próximamente también pueda accederse a través de la página web oficial del Geodestino Terras de Santiago.

Promoción para empresas locales

La plataforma incorpora además un sistema de alta mediante código QR para que empresas de la zona puedan promocionar sus servicios y actividades dentro del canal. La medida pretende mejorar la visibilidad del tejido empresarial y reforzar la competitividad turística del territorio.

Desde ahora, las pantallas emitirán de forma continuada información sobre atractivos turísticos, actividades lúdicas, programación cultural y propuestas sociales del área compostelana, con impacto directo en sectores como alojamientos, restauración y empresas de experiencias turísticas.