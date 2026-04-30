Compostela Cultura acolle herDanza Itinera, unha xornada de creación contemporánea arredor do corpo e o movemento
A Casa das Máquinas será o escenario o 9 de maio dun programa con obradoiros, pezas breves e unha función nocturna que explora a danza como investigación e experiencia compartida
Compostela Cultura suma á súa programación escénica arredor da danza unha nova proposta arredor da creación contemporánea co proxecto 'herDanza Itinera', unha xornada coordinada por Can Cun Quinqué que terá lugar o sábado 9 de maio na Casa das Máquinas e que convida a explorar o corpo como territorio de investigación, memoria e transformación.
Arranca ás 11.30 horas co obradoiro 'Abrir o corpo, desbordar a danza', guiado polo artista e investigador en artes vivas Javier Arozena. Trátase dunha práctica de movemento aberta a todos as persoas interesadas polo movemento, sen necesidade de experiencia previa, que propón unha exploración colectiva desde a escoita, a intimidade e o cuestionamento dos límites do corpo. Esta primeira sesión ten unha duración aproximada de 90 minutos e a participación é gratuíta, con prazas limitadas e inscrición previa a través da web de Compostela Cultura.
A seguir, ás 14.00 horas, presentaranse dúas pezas breves: 'DÂNSÂI', de Adrián Herrera, e 'Tánguela', de Myriam González. A primeira propón unha investigación física inspirada na biomecánica das especies naturais e mariñas, mentres que a segunda afonda na relación entre control e descontrol a través dun corpo que busca o seu lugar. Ambas as representacións teñen unha duración aproximada de 15 minutos e a asistencia é libre ata completar capacidade.
A xornada pecharase ás 21.30 horas coa representación de 'KIND', de Javier Arozena – La Compañía, unha peza que reflexiona sobre a vulnerabilidade, o coidado e a interdependencia como formas de resistencia e construción colectiva. A obra inspírase, entre outras referencias, na acción 'Carrying' de Pepe Espaliú e nas ideas de Simone Weil e Giorgio Agamben, configurando un espazo escénico onde o corpo devén lugar de encontro entre o íntimo e o político.
Una programación expandida para celebrar a danza
Esta xornada intégrase nunha programación máis ampla coa que Compostela Cultura celebra o Día Internacional da Danza, estendendo a presenza das artes do movemento ao longo das vindeiras semanas en diferentes espazos da cidade.
A programación continuará o xoves 7 de maio tamén no Teatro Principal con 'Alén', do Colectivo Glovo, unha proposta con coreografía de Esther Latorre e interpretada por ela mesma e por Sybila Gutiérrez, Xián Martínez e Marc Fernández, que explora o límite como espazo de tránsito e transformación, nun diálogo constante entre o que remata e aquilo que está a piques de emerxer.
Xa o sábado 9 de maio, o Auditorio de Galicia acollerá 'Anónimos', de Rauxa Cía, un espectáculo que combina danza e circo contemporáneo para mergullar o público familiar nun universo poético e visual que reflexiona sobre a memoria, a imaxinación e a soidade. Recomendado a partir de 7 anos de idade.
Este percorrido arredor do corpo pecharase o domingo 10 de maio no Auditorio de Galicia con 'Vicenta Lorca', da Óscar Cobos Compañía de Danza, unha proposta escénica que combina música, xesto e palabra para construír unha viaxe simbólica pola vida de Federico García Lorca a través da mirada da súa nai, coas interpretacións de Óscar Cobos, Inés Salvado e Abe Rábade