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Santiago de Compostela

Cita literaria en Santiago: Amara Castro estará este sábado firmando ‘Hasta siempre, Malena Giestal’

La escritora viguesa atenderá a lectores en la librería de El Corte Inglés en una jornada dividida entre mañana y tarde

Eladio Lois
Eladio Lois
30/04/2026 13:08
Amara Castro firmará ejemplares de ‘Hasta siempre, Malena Giestal’ en Santiago este sábado
Amara Castro firmará ejemplares de ‘Hasta siempre, Malena Giestal’ en Santiago este sábado
El Corte Inglés
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La escritora Amara Castro Cid protagonizará este sábado 2 de mayo una de las primeras citas literarias vinculadas al inicio de la Feria del Libro de Santiago de Compostela con una firma de ejemplares de su última novela, ‘Hasta siempre, Malena Giestal’, en El Corte Inglés de la ciudad.

El encuentro con lectores se celebrará en la librería de la planta baja en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, ofreciendo a visitantes y compradores la posibilidad de comenzar la jornada inaugural de la feria con una propuesta literaria dentro de la capital gallega. 

Una novela premiada ambientada en Vigo

‘Hasta siempre, Malena Giestal’ ha sido reconocida con el Premio Letrame a la Mejor Novela Romántica 2026 y con el Premio Talento Letrame 2026. En esta obra, la autora sitúa la acción en Vigo para abordar cuestiones como la identidad, la reconstrucción personal, el duelo, las relaciones familiares, el amor y el desamor, además del emprendimiento y la superación.

La protagonista, Malena Giestal, decide romper con las expectativas familiares y abandonar las oposiciones para poner en marcha un negocio de confección de bolsos. A partir de ese punto, la novela desarrolla una historia de nuevos comienzos ambientada en el Vigo contemporáneo. 

Trayectoria de la autora

Amara Castro Cid (Vigo, 1975) es licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca y cuenta con un máster en Lenguas Aplicadas por la Universidad de Évora. Su carrera profesional combina docencia, traducción y periodismo.

En el ámbito literario, es autora de ‘Con esto y un bizcocho’, galardonada con el Premio Círculo Rojo 2018; ‘El tiempo suficiente’ (2020); y ‘Aquello que guardamos’, Premio Letrame 2024. ‘Hasta siempre, Malena Giestal’ supone su cuarta novela.

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