Casi un millar de alumnos participan en la feria de las profesiones de Bertamiráns

Centenares de estudiantes participaron en la Feria de las Profesiones celebrada en Bertamiráns Concello de Ames

El pabellón municipal de Bertamiráns acogió este miércoles una nueva edición de la Feria de las Profesiones de Ames, una cita ya consolidada que reunió a centenares de estudiantes y a buena parte de la comunidad educativa gallega con el objetivo de acercar al alumnado distintas salidas académicas y laborales. La jornada contó con 46 expositores y la participación de hasta 850 alumnos de los centros de secundaria del municipio.

La iniciativa está impulsada por los departamentos de orientación del IESP de Ames y del IES do Milladoiro, y se enmarca además dentro del programa Galicia Educa de la Xunta de Galicia, que contempla 16 ferias repartidas por toda la comunidad para dar a conocer especialmente la oferta de Formación Profesional.

Santiago, muy presente en la cita educativa

Entre las entidades participantes destacó la presencia de la Universidade de Santiago de Compostela, la institución con mayor representación en la feria, al acudir con doce facultades y centros de los campus de Santiago y Lugo. Entre ellos figuraban la Facultad de Ciencias de la Educación, la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería o la Facultad de Química.

La Universidade de Santiago fue la entidad con mayor presencia en la cita educativa de Ames Concello de Ames

También participaron otros organismos vinculados a Santiago, como el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) y el Centro Interdisciplinar de Investigación en Tecnologías Ambientales (CRETUS), además de las otras dos universidades públicas gallegas.

Formación, empleo y salidas profesionales

Durante su visita, la directora general de Formación Profesional, Eugenia Pérez, puso en valor el compromiso del Gobierno gallego con la FP como vía clave de acceso al empleo y subrayó la importancia de adaptar la formación a las necesidades reales del mercado laboral. Según la Xunta, más de 1.600 personas pasaron por la feria a lo largo de la jornada.

La programación incluyó además charlas sobre acreditación de competencias profesionales y tendencias educativas actuales. Junto al ámbito académico, también estuvieron presentes cuerpos y fuerzas de seguridad como la Armada, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos de Galicia y Protección Civil de Ames.