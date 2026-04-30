A Escola Municipal de Música de Santiago abre o prazo de preinscrición para o curso 2026-2027
O Concello publica as prazas vacantes e fixa ata o 29 de maio o prazo para solicitar admisión no novo alumnado
Finalizado o prazo de renovación de praza do alumnado actual da Escola Municipal de Música (EMM), o Concello de Santiago publicou este mércores a relación de prazas vacantes e a apertura dos prazos de preinscrición para o novo alumnado para o curso 2026-2027.
Todas as persoas interesadas poderán presentar a súa solicitude de preinscrición na Escola Municipal de Música desde o 30 de abril, e ata o 29 de maio, de acordo coas prazas vacantes dispoñibles para o vindeiro curso.
As solicitudes poden presentarse online a través do trámite “Inscrición na Escola Municipal de Música” da sede electrónica municipal e presencialmente no Rexistro Xeral do Concello de Santiago, na rúa do Presidente Salvador Allende 4, en Galeras.
As persoas interesadas poden descargar o impreso de solicitude da sede electrónica do Concello, na web da Escola Municipal de Música ou solicitándoa por correo electrónico á EMM: info@emmsantiagodecompostela.com.
É requisito imprescindible que a persoa solicitante estea empadroada no Concello de Santiago ou que curse estudos da ensinanza obrigatoria ou estudos de grao medio, superior ou estudos universitarios en Santiago de Compostela.
As persoas que no presente curso quedaron en situación de lista de agarda, deben volver presentar a solicitude para o vindeiro curso.