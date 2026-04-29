UGT y CC.OO. convocan una protesta en Santiago para reclamar mejoras en materia de dependencia

La concentración tendrá lugar el 5 de mayo a las 11.00 horas delante de la sede de la Xunta en San Caetano UGT

Los sindicatos UGT y CC.OO. han presentado este miércoles una campaña que pondrán en marcha para reclamar mejoras en el acceso a la ley de dependencia y han avanzado que se manifestarán en Santiago el próximo 5 de mayo para exigir más financiación, más personal y menos burocracia en el acceso a las ayudas.

Bajo el lema 'La dependencia es un derecho', ambos sindicatos realizarán una campaña que tendrá repercusión nacional, pero que reivindican especialmente en el caso de Galicia, dado que el 26,6% de la población tiene más de 65 años, lo que hace el sistema de atención a la dependencia "más necesario si cabe".

"La gente no conoce este derecho o cuando lo conoce no llega a beneficiarse", ha explicado el secretario general de la Federación de Pensionistas de CC.OO. de Galicia, Ramiro Otero, que ha asegurado que en Galicia "mueren siete personas de media cada mes a la espera de una resolución de dependencia".

El sindicalista ha criticado las "interminables listas de espera" en materia de dependencia y la dificultad burocrática que afrontan los solicitantes. Además, ha asegurado que, en ocasiones, incluso tras tener la asignación de un servicio, el usuario "no puede gozar del derecho porque no lo hay".

Multitudinaria manifestación de docentes en Santiago para exigir mejoras laborales y más negociación con la Xunta Más información

"Esto sucede porque en Galicia el grueso de las prestaciones son de baja intensidad, de bajo coste para la administración", ha dicho Otero, como "teleasistencia, ayudas en el hogar o prestación económica vinculada al servicio", dado que "no hay plazas públicas suficientes en residencias". Sobre esta cuestión, ha señalado que "se necesitan en torno a 12.000 plazas en residencias públicas" a mayores de las existentes.

Tanto CC.OO. como UGT reclaman "que las personas tengan derecho a tener la atención que merecen". "Reivindicamos más financiación del Estado y de la Xunta para la atención a la dependencia, más personal en todo el proceso, desde la tramitación hasta la atención final; que la atención se haga con servicios profesionales, más plazas en residencias públicas, reducción del copago y reducción de la burocracia", ha resumido Ramiro Otero.

Para ello, han convocado una concentración el próximo 5 de mayo a las 11.00 horas ante el edificio de la Xunta en San Caetano y han reclamado a la conselleira de Política Social, Fabiola García, a que "de una vez por todas" haga "un estudio real de cual es la situación de la dependencia en Galicia".

Un "modelo privatizador"

Por su parte, el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Galicia, Valentín Tato, ha criticado que "uno de los déficits" que existen en Galicia en la materia es que "la Xunta ha apostado por un modelo privatizador" en residencias, que presentan "déficit de plazas".

Tato ha sostenido que es, junto con Andalucía, Valencia y Cataluña, la Comunidad "que tiene el déficit más grande de toda España en términos absolutos", lo que genera "situaciones bastante dramáticas", con "muchos usuarios que se tienen que desplazar lejos de su entorno familiar o social" para obtener una plaza pública en una residencia.

Además, aunque ha reconocido que Galicia "ha mejorado la gestión de la dependencia" y ha reducido los tiempos de espera y la cifra de personas que fallecen esperando un servicio, Valentín Tato ha calificado de "lamentable" que "la inversión en Galicia sea la más baja de toda España".