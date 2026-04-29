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Santiago de Compostela

Santiago acoge una conferencia sobre la colección de monedas de la Real Sociedad Económica

El fiscal jefe de área de la Fiscalía de Santiago de Compostela, Antonio Roma Valdés, impartirá a las 19.30 horas la conferencia titulada ‘La formación de la colección de monedas de la RSEAPS’

Redacción
29/04/2026 06:24
Antonio Roma ofrecerá este miércoles una conferencia sobre la colección de monedas de la Real Sociedad Económica de Santiago
Antonio Roma ofrecerá este miércoles una conferencia sobre la colección de monedas de la Real Sociedad Económica de Santiago
Archivo
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La Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago acogerá este miércoles, 29 de abril, una nueva cita cultural centrada en una de las piezas menos conocidas de su patrimonio. El fiscal jefe de área de la Fiscalía de Santiago de Compostela, Antonio Roma Valdés, impartirá a las 19.30 horas la conferencia titulada ‘La formación de la colección de monedas de la RSEAPS’.

La actividad se celebrará en la sala de juntas de la entidad, situada en la plaza Salvador de Parga, 4, en pleno casco histórico compostelano, y forma parte de la programación de 2026 del ciclo ‘La RSEAPS y sus fondos artísticos’. Esta iniciativa está organizada por la propia Real Sociedad Económica en colaboración con el Grupo de Investigación IACOBUS de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidade de Santiago de Compostela. 

Una mirada al patrimonio histórico

La sesión estará coordinada en esta edición por la profesora titular de la USC, Ana Pérez Varela. Además, Antonio Roma será presentado por la investigadora y conservadora numismática del Museo de Pontevedra, Erea Castro Alfonso, en una mesa presidida por el presidente de la Real Sociedad Económica, Francisco Loimil Garrido.

La conferencia pondrá el foco en el proceso de creación y evolución de la colección de monedas que conserva la institución compostelana, un fondo con interés histórico y documental vinculado a la trayectoria de una de las entidades culturales más veteranas de Santiago. 

Entrada libre y retransmisión online

El acceso será libre y gratuito hasta completar el aforo disponible. Al término de la intervención, los asistentes podrán formular preguntas al ponente.

La charla también podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Real Sociedad Económica, lo que permitirá ampliar el alcance de una nueva actividad cultural impulsada desde Santiago.

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