Sanmartín se compromete a escuchar a los vecinos de Mallou ante las expropiaciones ligadas al nuevo desarrollo urbanístico

El Concello de Santiago mantendrá el diálogo con los vecinos de Mallou y trasladará sus reivindicaciones a la Xunta Concello de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha comprometido que su gobierno "escuchará" a los vecinos de Mallou, que analizan crear una plataforma y movilizarse ante las indemnizaciones que la Xunta les ofrece por las expropiaciones ligadas al desarrollo residencial proyectado por el Ejecutivo autonómico en la zona norte de Santiago.

A preguntas de los medios, Sanmartín ha subrayado que es la Xunta la que aprueba el proyecto de interés autonómico (PIA) para el sector de Mallou que es "supramunicipal" y, en consecuencia, la Administración que tiene las competencias sobre las actuaciones.

En todo caso, ha asegurado que el gobierno local ha hablado con los representantes vecinales --y lo seguirá haciendo-- para recoger sus propuestas y trasladarle a la Xunta que "las tenga en cuenta".

"Entendemos que sea su preocupación, porque también es la preocupación del Ayuntamiento, que este desarrollo acabe dando lugar a un espacio que sea agradable para vivir y que mejore las condiciones de vida de los vecinos que también residen allí", ha reflexionado la regidora.

Escuchar a los vecinos

En este sentido, ha remarcado que se escuchará a los vecinos, con el fin de trasladar a la Xunta todas sus "demandas y reivindicaciones" para que "sean analizadas".

De hecho, ha apuntado que ella mismo tuvo "una pequeña conversación" al respecto y también el departamento de Urbanismo, además de incidir en que se quedó con los vecinos --representados por una asociación vecinal, dado que la plataforma aún no está constituida-- en que haya un traslado por escrito de las reivindicaciones.

"En el tema de las expropiaciones y las cantidades que se pagan siempre hay discrepancias. Entendemos lógicas esas reivindicaciones, pero es algo que se escapa a nuestras competencias, a las posibilidades de actuación", ha apuntado la regidora.

Finalmente, sobre otras cuestiones de "mejora" para la zona, ha esgrimido que el Ayuntamiento también "hizo alegaciones". "Algunas fueron recogidas, pero entendemos que hay que seguir avanzando en una línea, que todo ese desarrollo mejore la vida de los vecinos que están en ese momento residiendo en ese ámbito", ha zanjado.