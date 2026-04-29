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Santiago de Compostela

Sanmartín reprocha a la Xunta la falta de una estrategia aeroportuaria conjunta para Galicia

La alcaldesa defiende el impulso turístico del Concello y asegura que Santiago está trabajando "en solitario" en la captación de nuevas rutas aéreas

Agencias
29/04/2026 17:00
La regidora recibió a un grupo de escolares en el marco de un proyecto sobre la importancia del comercio tradicional
La regidora recibió a un grupo de escolares en el marco de un proyecto sobre la importancia del comercio tradicional
Concello de Santiago
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La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha defendido el impulso que se da desde el Ayuntamiento al plan de desarrollo turístico para la ciudad, y también los pasos para tratar de captar más rutas aéreas, pero ha señalado a la Xunta, a la que ha afeado "no coger el timón" para impulsar una propuesta aeroportuaria conjunta para Galicia.

En declaraciones a los medios y frente a las críticas socialistas, la regidora, que este miércoles recibió a un grupo de escolares en el marco de un proyecto sobre la importancia del comercio tradicional en el casco histórico, ha defendido el trabajo desempeñado en el ámbito turístico desde el Consistorio y también en colaboración con el Estado y la Xunta.

Y centrada en los vuelos, ha esgrimido que el Ayuntamiento también está "llevando la iniciativa e intentando resolver en solitario la posibilidad de hacer promoción para poder tener más rutas" desde el aeropuerto ubicado en la capital gallega.

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"En esos estamos trabajando en solitario. Es la Xunta la que no está cogiendo el timón de lo que debería ser una propuesta aeroportuaria del conjunto del país", se ha quejado.

Tras recalcar que el gobierno que dirige está "teniendo iniciativa y siendo capaces de captar más rutas", ha incidido en que también se ponen sobre la mesa productos y propuestas turísticas, además de desarrollar el plan de sostenibilidad turística, de forma "absolutamente eficiente".

"Creo que no hay ninguna duda de eso. Lo que nos falta en este caso es esa colaboración por parte de la Xunta que no acaba de arrancar y de entender que tiene que hacer una política conjunta para todo el país", ha zanjado.

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