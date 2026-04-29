Rois presenta un maio cheo de plans de balde para celebrar as Letras Galegas
O Concello desenvolverá actividades entre o 8 e o 31 de maio con protagonismo para Begoña Caamaño, a música tradicional e propostas para todas as idades
O Concello de Rois presentou a programación de ‘Rois no camiño das Letras Galegas’, unha iniciativa cultural coa que celebrará durante todo o mes de maio as Letras Galegas a través dun calendario cheo de música, literatura, deporte, teatro e actividades divulgativas. As propostas desenvolveranse entre os días 8 e 31 e estarán abertas ao público de balde.
O programa coincidirá ademais coas festas patronais de Santo Isidro Labrador e busca combinar tradición, creación contemporánea e promoción da lingua galega con actos pensados para veciñanza e visitantes.
Música, andaina e cultura popular
A programación comezará o venres 8 de maio co Serán da Lingua, unha cita coa música tradicional que se celebrará desde as 18.00 horas no campo da festa de Rois. Participarán diferentes agrupacións culturais e a xornada rematará cunha chocolatada popular.
Outra das datas destacadas chegará o domingo 17 de maio, coincidindo co Día das Letras Galegas, coa celebración da VII Andaina do Santo Isidro Letras Galegas. A actividade inclúe un percorrido de 11 quilómetros acompañado de coplas da tradición oral de Rois. A recollida de dorsais será ás 8.30 horas e a saída ás 10.00 horas desde o polideportivo de Urdilde. As inscricións permanecerán abertas ata o 13 de maio.
A música volverá cobrar protagonismo os días 30 e 31 cos Concertos de Primavera da Escola municipal de música de Rois, previstos no auditorio ás 19.00 horas.
Exposición e actividades escolares
No apartado expositivo, o edificio multiúsos acollerá durante todo o mes unha mostra dedicada a Begoña Caamaño, autora homenaxeada no Día das Letras Galegas 2026, co obxectivo de divulgar a súa obra e traxectoria.
A programación complétase co Certame Literario Lois Aldegunde, aberto a relatos breves e poesía ata o 30 de setembro, e con varias actividades dirixidas ao alumnado dentro da iniciativa Alinguamos cos centros educativos. Entre elas figuran espectáculos teatrais programados os días 18, 20 e 22 de maio no auditorio municipal.