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Santiago de Compostela

Proponen que Santiago obtenga el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia

La concejala popular Yolanda Otero insta al gobierno local a iniciar los trámites para lograr una distinción impulsada por UNICEF España

Eladio Lois
Eladio Lois
29/04/2026 07:11
Más de 300 municipios españoles forman parte de la red impulsada por UNICEF
Más de 300 municipios españoles forman parte de la red impulsada por UNICEF
Archivo
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El Partido Popular de Santiago ha propuesto que la capital gallega inicie los trámites para obtener el Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia, una distinción promovida por UNICEF Comité Español para los municipios comprometidos con los derechos de niños y adolescentes. La iniciativa fue presentada por la concejala popular Yolanda Otero.

Foto Yolanda Otero
Yolanda Otero
PP de Santiago

Según trasladó el grupo municipal, Otero plantea al gobierno local de BNG y Compostela Aberta que impulse este procedimiento con el objetivo de reforzar los intereses y derechos de la infancia en la ciudad. 

Petición al gobierno local

La edil popular sostuvo que este reconocimiento serviría como reflejo del compromiso municipal con la promoción, difusión y aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en Santiago. En ese sentido, añadió que el ejecutivo local “debe reflectir unha xestión que garanta os dereitos e benestar da poboación máis moza de Compostela”.

De izquierda a derecha: Brais Novillo (IES Rosalía de Castro); Carla Acosta (IES Mendiño); David Lago (IES Pedro Floriani); Francisco Moreira (Colegio Manuel Peleteiro) y Juan Sanmartín, coordinador de la Olimpiada Gallega de Química

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Otero recordó además que el ámbito municipal desempeña, según señaló, un papel fundamental en la vida cotidiana de la población infantil por ser su entorno más próximo, donde conviven, juegan y se desarrollan, por lo que considera necesario traducir esa responsabilidad en medidas concretas. 

Más de 300 municipios en España

La nota remitida por el PP explica que la Red de Ciudades Amigas de la Infancia, puesta en marcha en España en 2001, supera los 300 ayuntamientos adheridos y alcanza a cerca de la mitad de la población infantil del país.

Este distintivo reconoce a gobiernos locales que, según los criterios del programa, promueven mecanismos reales de participación infantil y adolescente, diseñan estrategias a largo plazo y sitúan a la infancia en el centro de sus políticas públicas. Entre los objetivos marco figuran el acceso a servicios esenciales de calidad, entornos seguros y limpios, así como el derecho al juego, al ocio y a la vida familiar.

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