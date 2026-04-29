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Santiago de Compostela

Mercedes Rosón llevará al pleno de Santiago las quejas de Ultreia: agua, accesibilidad y deterioro urbano

Las concejalas no adscritas defenderán este jueves varias propuestas centradas en movilidad, infraestructuras básicas y conservación del entorno

Eladio Lois
Eladio Lois
29/04/2026 13:49
La concejala no adscrita reclama actuaciones en accesibilidad, agua y mantenimiento urbano
La concejala no adscrita reclama actuaciones en accesibilidad, agua y mantenimiento urbano
No adscritas
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La concejala no adscrita del Concello de Santiago, Mercedes Rosón, llevará al pleno municipal de este jueves una batería de iniciativas centradas en la zona de Ultreia, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del vecindario mediante actuaciones en accesibilidad, red de abastecimiento de agua y mantenimiento urbano.

Según explicó en una nota remitida a medios, las propuestas buscan dar respuesta a demandas vecinales relacionadas con el deterioro del espacio público, los problemas de movilidad y los fallos registrados en los últimos años en servicios básicos. 

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Accesibilidad y entorno próximo al casco histórico

Rosón recordó que este ámbito dispone desde abril de 2023 de un Estudio de Detalle aprobado definitivamente para mejorar la accesibilidad en inmuebles de vivienda colectiva situados entre las calles Pastoriza, Espírito Santo y Xoán XXIII.

La edil señaló que esa herramienta urbanística permite impulsar actuaciones de rehabilitación y mejora, como la instalación de elevadores, en una zona marcada por fuertes desniveles entre calles como Basquiños, Avenida de Salamanca o Xoán XXIII, así como por la presencia de numerosas escaleras que dificultan la movilidad diaria. “Dispoñemos da ferramenta necesaria para impulsar un cambio real neste ámbito próximo á Cidade Histórica”, afirmó. 

Agua, limpieza y movilidad

Junto a la accesibilidad, la concejala puso el foco en la red de abastecimiento de agua, que calificó de “obsoleta”. Según trasladó, las averías registradas, especialmente durante el pasado verano, provocaron cortes prolongados del suministro en varias ocasiones, por lo que reclama una renovación integral de las canalizaciones.

Rosón también solicita un refuerzo de la limpieza viaria y un mayor cuidado de zonas verdes y parterres. En materia de movilidad, valoró positivamente la habilitación de plazas de estacionamiento para residentes en Xoán XXIII, aunque propone ir más allá con tarjetas de residente que permitan acceder en vehículo al Centro de Saúde de Galeras a través de Xoán XXIII y San Francisco, especialmente pensando en las personas mayores.

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