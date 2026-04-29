La USC recupera el pazo de Montenegro como sede institucional

La rectora de la USC, Rosa Crujeiras, presentó la reapertura del Pazo de Montenegro como sede institucional en Lugo. USC

El pazo de Montenegro vuelve a convertirse en sede institucional de la Universidade de Santiago de Compostela en Lugo. La rectora de la USC, Rosa Crujeiras, anunció este martes la reapertura del inmueble como espacio de trabajo y representación universitaria, recuperando así la presencia de la institución en pleno centro histórico de la ciudad.

“Hoy, el pazo de Montenegro vuelve a ser un espacio de trabajo, de gestión y de proximidad institucional”, afirmó la rectora durante un encuentro con los medios, en el que defendió que esta decisión abre una nueva etapa de “mayor presencia, mayor ambición y mayor conexión con la ciudadanía”.

Acompañada por el vicerrector de Coordinación del Campus de Lugo, Roberto Bande; la vicerrectora de Cultura, Lingua e Patrimonio, Ana Cabana; y el vicerrector de Innovación e Transferencia do Coñecemento, Marcelo Maneiro, Crujeiras aseguró que “Lugo merece lo mejor de su universidad”.

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Regreso al corazón de Lugo

El edificio volverá a albergar la sede de la Vicerrectoría de Coordinación del Campus de Lugo y, en las próximas semanas, también la de Cultura, Lingua e Patrimonio, además de la estructura administrativa vinculada al área cultural del campus. Por su parte, la Vicerrectoría de Innovación mantendrá su sede en el Edificio Administrativo del campus.

La USC recupera así un enclave emblemático situado junto a la Muralla romana, Patrimonio de la Humanidad, y frente a la Catedral. El objetivo del nuevo equipo rectoral es dotar de actividad al inmueble, donde también se encuentran el Museo da Domus do Mitreo y la Casa do Saber, uno de los principales espacios culturales universitarios de la ciudad.

Un cambio respecto a 2022

El pazo de Montenegro fue inaugurado como sede institucional de la USC en Lugo en 2002 y mantuvo esa función hasta 2022, cuando el anterior rectorado decidió trasladar la representación universitaria al campus, dejando en el centro únicamente la actividad cultural y museística.

Con esta decisión, el actual gobierno universitario responde a una de las demandas más reiteradas en Lugo: el regreso de la representación institucional de la USC al centro urbano. Para Crujeiras, reforzar el Campus de Lugo supone también reforzar el conjunto de la universidad, al tratarse de una sede con “enorme potencial estratégico” y un papel clave en el desarrollo económico, social y cultural de la provincia.