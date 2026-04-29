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Santiago de Compostela

La comarca de Compostela refuerza el dispositivo de seguridad para La Vuelta Ciclista Femenina

La prueba ciclista internacional atravesará Ames y varios municipios del área de Santiago en una jornada gallega de 121 kilómetros con salida en Padrón

Eladio Lois
Eladio Lois
29/04/2026 14:20
Las autoridades coordinaron un operativo especial de tráfico y seguridad para la etapa gallega
Las autoridades coordinaron un operativo especial de tráfico y seguridad para la etapa gallega
Delegación del Gobierno en Galicia
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Los municipios del área metropolitana de Compostela se preparan para el paso de La Vuelta Femenina by Carrefour.es, que celebrará el próximo 5 de mayo una de sus etapas gallegas entre Padrón y A Coruña. La jornada, de 121 kilómetros, contará con un amplio dispositivo de seguridad coordinado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y afectará al tráfico en distintos municipios del entorno compostelano.

La carrera partirá a las 14.00 horas desde Padrón y recorrerá varios concellos de la provincia antes de finalizar en la ciudad herculina alrededor de las 17.00 horas. Entre ellos figura Ames, municipio limítrofe con Santiago y uno de los principales puntos de conexión viaria del área compostelana. 

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Atención en el entorno de Santiago

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, presidió este miércoles  la junta de seguridad organizada con motivo de la prueba, en la que participaron representantes de los municipios implicados, entre ellos Ames, además de responsables de Guardia Civil de Tráfico, Policía Nacional, Policía Adscrita, Protección Civil y la empresa organizadora Unipublic.

Durante el encuentro se analizó el operativo especial de movilidad y seguridad destinado a garantizar el desarrollo de la carrera, la protección de las ciclistas y del público, así como la regulación del tráfico en los distintos puntos del recorrido. 

Galicia abre la gran ronda ciclista

La Vuelta Femenina se disputará entre el 3 y el 9 de mayo de 2026 con siete etapas entre Galicia, Castilla y León y Asturias. Galicia acogerá las cuatro primeras jornadas de la competición, lo que volverá a situar a la comunidad en el escaparate internacional del ciclismo femenino.

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