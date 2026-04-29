El PP de Santiago carga contra los recortes en el pabellón de Santa Isabel

El Partido Popular de Santiago ha criticado este miércoles los cambios introducidos en las piscinas municipales de Santa Isabel tras su reapertura y ha acusado al gobierno local de perjudicar tanto a los usuarios como al Club Natación Santiago.

El concejal popular José Ramón de la Fuente cargó contra el ejecutivo que preside la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, por lo que considera una falta de diálogo con el tejido deportivo de la ciudad y por las decisiones adoptadas en la instalación tras las obras ejecutadas en la cubierta.

El edil popular José Ramón de la Fuente, en rueda de prensa PP de Santiago

Quejas transmitidas

De la Fuente denunció que al Club Natación Santiago se le redujeron horas de uso de las instalaciones una vez reabierto el recinto y aseguró que no se cumplieron expectativas previamente trasladadas a la entidad deportiva.

Además, el edil cuestionó la eliminación de los baños de vapor, un servicio que, según indicó, continúa anunciado en la página web municipal. El concejal afirmó que numerosos abonados han expresado su malestar por la supresión de este equipamiento sin información previa ni alternativas. “É inaceptable que unha actuación financiada con recursos públicos derive nunha diminución de servizos”, sostuvo.

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Accesos y petición de diálogo

El representante popular también señaló la retirada de la escalera que permitía a los deportistas acceder directamente desde la grada a la piscina, lo que obliga ahora, según explicó, a utilizar el acceso general compartido con el público.

Por ello, reclamó al gobierno municipal explicaciones sobre las decisiones adoptadas y pidió la apertura de una vía de diálogo con clubes y usuarios para futuras actuaciones en instalaciones deportivas municipales.