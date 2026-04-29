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Santiago de Compostela

El Gobierno anuncia nuevas ayudas a la USC para desarrollar IA en gallego

La Secretaría de Estado de Digitalización confirma la continuidad del proyecto liderado por el CITIUS tras una inversión previa de 3,4 millones de euros

Eladio Lois
Eladio Lois
29/04/2026 06:06
Senén Barro y María González Veracruz analizaron los avances del proyecto vinculado al gallego
Senén Barro y María González Veracruz analizaron los avances del proyecto vinculado al gallego
Gobierno
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La Universidad de Santiago de Compostela seguirá contando con apoyo económico estatal para avanzar en el desarrollo de una inteligencia artificial en gallego. La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, trasladó a la USC la garantía de continuidad del proyecto y anunció una nueva fase de financiación tras los resultados obtenidos en los últimos años.

La iniciativa está impulsada desde el centro de investigación CITIUS y el Instituto da Lingua Galega, que ya habían recibido 3,4 millones de euros financiados por la Secretaría de Estado para reforzar la presencia del gallego en el entorno digital y en los nuevos modelos de lenguaje. 

Santiago, referencia tecnológica

González Veracruz mantuvo una reunión de trabajo con el director del CITIUS, Senén Barro, para analizar los avances alcanzados por el centro compostelano, especializado en tecnologías punteras del lenguaje y modelos de inteligencia artificial en gallego.

Entre los principales resultados destacados figuran la creación de corpus masivos en lengua gallega y el desarrollo de modelos abiertos con diseño responsable. Estos trabajos están vinculados a la familia pública y soberana de modelos de IA ALIA, promovida por el Gobierno de España.

De izquierda a derecha: Brais Novillo (IES Rosalía de Castro); Carla Acosta (IES Mendiño); David Lago (IES Pedro Floriani); Francisco Moreira (Colegio Manuel Peleteiro) y Juan Sanmartín, coordinador de la Olimpiada Gallega de Química

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Más información

La secretaria de Estado aseguró que habrá más financiación para el gallego y señaló que esta posibilidad ya fue compartida con la Xunta de Galicia para que también contribuya económicamente, siguiendo la línea de otras comunidades con lengua propia. 

Evitar la exclusión digital

Según indicó González Veracruz, “estamos demostrando que es posible desarrollar modelos exitosos de inteligencia artificial en las lenguas oficiales, como el gallego, revalorizándolas social y económicamente, conservando nuestra riqueza lingüística y cultural e impulsando una industria alrededor de las tecnologías del lenguaje”.

Una lengua que busca su lugar

El 95% de la inteligencia artificial mundial está entrenada en inglés, una situación que, según el Gobierno, perjudica a lenguas minoritarias como la gallega y ofrece una visión parcial del mundo. En ese contexto, el programa busca garantizar la presencia del gallego en el entrenamiento de la IA y evitar su desaparición en el ecosistema digital.

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