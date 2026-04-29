El Gobierno anuncia nuevas ayudas a la USC para desarrollar IA en gallego

Senén Barro y María González Veracruz analizaron los avances del proyecto vinculado al gallego Gobierno

La Universidad de Santiago de Compostela seguirá contando con apoyo económico estatal para avanzar en el desarrollo de una inteligencia artificial en gallego. La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, trasladó a la USC la garantía de continuidad del proyecto y anunció una nueva fase de financiación tras los resultados obtenidos en los últimos años.

La iniciativa está impulsada desde el centro de investigación CITIUS y el Instituto da Lingua Galega, que ya habían recibido 3,4 millones de euros financiados por la Secretaría de Estado para reforzar la presencia del gallego en el entorno digital y en los nuevos modelos de lenguaje.

Santiago, referencia tecnológica

González Veracruz mantuvo una reunión de trabajo con el director del CITIUS, Senén Barro, para analizar los avances alcanzados por el centro compostelano, especializado en tecnologías punteras del lenguaje y modelos de inteligencia artificial en gallego.

Entre los principales resultados destacados figuran la creación de corpus masivos en lengua gallega y el desarrollo de modelos abiertos con diseño responsable. Estos trabajos están vinculados a la familia pública y soberana de modelos de IA ALIA, promovida por el Gobierno de España.

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La secretaria de Estado aseguró que habrá más financiación para el gallego y señaló que esta posibilidad ya fue compartida con la Xunta de Galicia para que también contribuya económicamente, siguiendo la línea de otras comunidades con lengua propia.

Evitar la exclusión digital

Según indicó González Veracruz, “estamos demostrando que es posible desarrollar modelos exitosos de inteligencia artificial en las lenguas oficiales, como el gallego, revalorizándolas social y económicamente, conservando nuestra riqueza lingüística y cultural e impulsando una industria alrededor de las tecnologías del lenguaje”.