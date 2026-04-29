El CiQUS ficha a un investigador de Valladolid para liderar un proyecto europeo sobre el agua y nuevos fármacos

El conselleiro de Ciencia, Román Rodríguez, recibió este martes al investigador Cristóbal Pérez tras su incorporación al CiQUS de Santiago. Xunta

El CiQUS de la Universidade de Santiago de Compostela ha incorporado al investigador Cristóbal Pérez, procedente de la Universidad de Valladolid, gracias al programa Oportunius de la Xunta, una iniciativa destinada a captar y consolidar talento científico en Galicia. La llegada del nuevo investigador fue presentada este martes en un acto presidido por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez.

Pérez desarrollará su labor en uno de los principales centros de investigación de la USC, integrado en la red CIGUS, y se suma así al equipo compostelano tras una trayectoria internacional con etapas en la Universidad de Virginia y el Instituto Max Planck de Alemania. Además, en 2023 obtuvo una Consolidator Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC), una de las ayudas más relevantes del ámbito científico europeo.

La rectora de la USC admite que "no hay solución" a la pérdida de los contratos Ramón y Cajal de este año Más información

Un proyecto puntero desde Santiago

El investigador liderará en Santiago el proyecto HydroChiral, centrado en el desarrollo de nueva instrumentación para estudiar el papel del agua en los procesos biológicos. Según la información facilitada por la Xunta, esta línea de trabajo busca mejorar la comprensión del funcionamiento de los organismos vivos y abrir nuevas vías en campos como el descubrimiento de fármacos.

El peso de Oportunius en la USC

Cristóbal Pérez es uno de los 25 investigadores incorporados hasta ahora mediante el programa Oportunius, cifra que se elevará a 31 con seis nuevas plazas anunciadas este año. De esos contratos, 18 corresponden a centros de la USC y nueve al CiQUS, que se sitúa como el centro gallego con mayor número de captaciones dentro de esta iniciativa.