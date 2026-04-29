De la Fuente: “O TSXG confirma que Goretti Sanmartín apartou a un interventor incómodo”

El edil popular José Ramón de la Fuente, en rueda de prensa PP de Santiago

El Partido Popular de Santiago ha asegurado este miércoles que la reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre la denegación de la prórroga del anterior interventor municipal respalda las críticas que ya había formulado en 2024 sobre la actuación del gobierno local.

El concejal popular José Ramón de la Fuente afirmó, en declaraciones remitidas por su grupo, que el fallo judicial “confirma plenamente as dúbidas e advertencias” expresadas por su formación y sostuvo que la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, apartó a “un interventor incómodo”.

Según trasladó el edil, el PP ya había cuestionado en su momento la decisión al considerar que podía responder a “un intento de apartar unha figura incómoda” encargada de funciones de control y fiscalización económica dentro del Concello.

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Críticas al procedimiento seguido

De la Fuente señaló que la resolución del alto tribunal anula el procedimiento seguido por el Ayuntamiento al haberse prescindido, según expone el PP, “do procedemento legalmente establecido”, además de no contar con un informe preceptivo del área de Recursos Humanos, lo que obligaría a retrotraer el expediente al momento de la solicitud de la prórroga.

El concejal incidió en la relevancia institucional del puesto de Intervención, al tratarse del órgano encargado del control económico, financiero y presupuestario municipal. “Non é unha cuestión menor nin un simple trámite administrativo”, manifestó.

Asimismo, rechazó las explicaciones dadas por el gobierno local sobre la búsqueda de un perfil “máis moderno” o proclive a cambios organizativos, al entender que el debate real era la independencia en el ejercicio de sus funciones.

Petición de transparencia al gobierno local

El representante popular también denunció una supuesta politización de la estructura municipal y reclamó al ejecutivo de BNG y Compostela Aberta “máxima transparencia” sobre los pasos que dará ahora el Concello tras el pronunciamiento judicial.