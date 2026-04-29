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Santiago de Compostela

Correos permite contratar online el envío de bicicletas del Camino de Santiago

El servicio Paq Bicicleta facilita a los peregrinos gestionar el regreso de sus bicis sin pasar por oficina

Agencias
29/04/2026 17:01
El nuevo sistema de Correos permite enviar bicicletas desde la Oficina Principal de Santiago a cualquier destino con reserva previa online
El nuevo sistema de Correos permite enviar bicicletas desde la Oficina Principal de Santiago a cualquier destino con reserva previa online
Turismo Galicia
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Correos ha puesto a disposición de los peregrinos que vayan a hacer el Camino de Santiago en bicicleta la posibilidad de contratar online el envío de sus bicis de vuelta a sus lugares de origen.

Esta novedad, ha detallado Correos, se estrena en el Paq Bicicleta, que hasta ahora solo podía solicitarse en oficina. De este modo, la contratación a través de la página web permite dejar todo reservado antes de iniciar la ruta y así "evitar la preocupación de cómo hacer regresar la bicicleta de vuelta a casa".

El servicio de Paq Bicicleta puede solicitarse a través de un formulario en el que se indica la fecha en la que se desea enviar la bici desde la Oficina Principal de Correos de Santiago, cuántas bicis son y la oficina postal de destino.

Además, para los peregrinos que opten por esta modalidad, Correos ofrecerá cajas más grandes (170 cm de largo, 30 cm de ancho y 90 cm de alto) para poder embalar la bicis con el mínimo desmontaje.

Contarán con un seguro de 300 euros, ampliable según las necesidades, y un número de seguimiento para tener la bici localizada en todo momento. Los peregrinos podrán realizar envíos todos los días, de lunes a domingos, festivos incluidos, de 08.30 a 20.30 horas.

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