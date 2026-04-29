Santiago de Compostela

Compostela Cultura programa unha fin de semana escénica para a primeira infancia no Auditorio de Galicia

O ciclo Por Vez Primeira ofrece dous espectáculos musicais e visuais para bebés e familias os días 2 e 3 de maio

Redacción
29/04/2026 08:46
O Auditorio de Galicia acollerá o 2 e 3 de maio dous espectáculos dirixidos á primeira infancia dentro da programación familiar d'A Tropa C
Compostela Cultura dedica a primeira fin de semana de maio ao público máis miúdo cunha dobre proposta no Auditorio de Galicia, integrada no ciclo Por Vez Primeira da programación  d’A Tropa C, que convida a descubrir a música e a escena desde os primeiros anos de vida. Os espectáculos 'O mellor primeiro concerto para bebés', de Musicalmente, e 'Lumiero', da compañía La Menuda, configuran unha programación pensada para espertar a curiosidade, estimular os sentidos e favorecer o encontro entre crianzas e persoas adultas a través da experiencia artística compartida.

O sábado 2 de maio será a quenda de' O mellor primeiro concerto para bebés', unha proposta dirixida a nenas e nenos de até 3 anos de idade que transforma o escenario nun espazo de exploración sonora. A partir dun repertorio que vai de Monteverdi, Bach ou Mozart ata o jazz, as músicas do mundo ou a improvisación, o espectáculo constrúe unha viaxe musical rica e accesible. Instrumentos como saxofóns, clarinetes, birimbaos ou cavaquiños compoñen unha paisaxe sonora diversa que dialoga co movemento e coa interacción co público, xerando un ambiente estimulante e acolledor para as primeiras experiencias musicais.

Xa o domingo 3 de maio, 'Lumiero' mergulla as familias nun universo poético de luz e son. Pensado para a cativada a partir de 1 ano, este espectáculo visual e musical presenta a historia de 'Lumiero' e da súa filla Lumina, que xogan cun mundo feito de luces, sombras e obxectos que cobran vida. A través dunha coidada combinación de música, xoguetes sonoros e pequenos artefactos, a proposta crea unha atmosfera delicada e suxestiva, onde a imaxinación e o humor acompañan un relato sen palabras que conecta directamente coa sensibilidade do público máis novo.

Ambas funcións contarán con dous pases cada día, ás 11.00 e ás 12.30 horas, no Auditorio de Galicia. As entradas (3 €) poden ser adquiridas de forma anticipada na web de Compostela Cultura e no despacho de billetes da Zona C (aberta de martes a sábado, de 11 a 14 e de 16 a 19 horas) e o día do evento no despacho de billetes do Auditorio, sempre que existan aínda localidades dispoñibles.

