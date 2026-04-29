Compostela Accesible, XA! busca local para abrir un nuevo espacio vecinal

Diego Adrián Mallo, portavoz de UCIN Santiago y presidente de 'Compostela Accesible Xa!' recorriendo la ciudad para mostrar las dificultades de acceso Cedida

La Plataforma Compostela Accesible, XA! ha lanzado un llamamiento público a la ciudadanía y a propietarios de inmuebles sin uso para encontrar un local vacío en el Concello de Santiago donde poner en marcha un Espazo Veciñal abierto a toda la ciudad. La iniciativa plantea habilitar un bajo a pie de calle como punto de encuentro social, accesible y orientado a ofrecer soluciones prácticas a la vecindad.

Según explica el colectivo, el objetivo es convertir ese espacio en un centro comunitario desde el que desarrollar servicios de carácter ciudadano, solidario y participativo, con especial atención a personas mayores, vecinos con movilidad reducida o familias con necesidades urgentes.

Préstamo de ayudas técnicas y orientación ciudadana

Entre las propuestas figura la creación de un banco solidario de ayudas técnicas en préstamo, con elementos como sillas de ruedas, andadores, bastones, muletas y otros recursos de apoyo a la movilidad. La idea es facilitar su uso de forma gratuita o mediante una aportación simbólica.

El futuro espacio también incluiría una oficina de orientación vecinal para prestar información básica sobre reclamaciones administrativas ante el Concello, barreras arquitectónicas, problemas de accesibilidad, incidencias urbanas, derechos ciudadanos o trámites iniciales.

Además, la plataforma plantea servicios de mediación para pequeños conflictos entre vecinos o comunidades, así como una red de apoyo social para detectar situaciones de soledad no deseada, vulnerabilidad o emergencias sociales y derivarlas a los recursos correspondientes.

Un canal directo para mejorar Santiago

El proyecto contempla igualmente la organización de charlas, talleres y campañas gratuitas sobre accesibilidad, salud mental, cuidado de mayores, prevención de adicciones, empleo, emprendimiento, formación digital para personas mayores, primeros auxilios o educación cívica.

Otra de las funciones previstas sería actuar como oficina de propuestas para recoger quejas, ideas y sugerencias por barrios, elaborar informes y trasladar posibles soluciones a las administraciones públicas.

Desde Compostela Accesible, XA! sostienen que “o Concello precisa menos promesas e máis espazos útiles para a xente. Se hai locais baleiros, poden converterse en lugares que cambien vidas”.

Por ello, solicitan la colaboración de quienes dispongan de un local vacío, trastero amplio o bajo comercial a pie de calle en Santiago y estén dispuestos a alquilarlo a un precio solidario o estudiar fórmulas de colaboración.