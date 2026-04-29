Case 60 centros compiten nos premios de pódcast ‘O Vello dos Contos’
O certame educativo de creación sonora alcanza a súa oitava edición con colexios e institutos das catro provincias e varios centros composteláns inscritos
Os VIII Premios de Pódcast ‘O Vello dos Contos’ acadaron este ano un récord de participación, con case 60 centros educativos de toda Galicia ultimando os seus traballos para optar ao gran premio do xurado. O certame, considerado pioneiro na comunidade galega, volve situar Santiago de Compostela no centro do proxecto tanto polo peso das institucións colaboradoras como pola presenza de varios centros participantes da cidade.
A iniciativa busca poñer en valor o formato pódcast como ferramenta de innovación educativa, fomento da creatividade, mellora das competencias comunicativas do alumnado e promoción da lingua galega. Ademais, recupera a figura de Xosé Mosquera Pérez, coñecido como ‘O Vello dos Contos’, considerada unha das primeiras grandes estrelas mediáticas de Galicia nos inicios da radio.
Santiago, moi presente no certame
Os premios están impulsados por Arraianos Producións en colaboración co IES Rosalía de Castro e contan co apoio da Secretaría Xeral da Lingua, así como de entidades como o Museo do Pobo Galego, a Fundación Rosalía de Castro, a EASD Mestre Mateo, a Real Academia Galega, o Parlamento de Galicia, o Consorcio de Santiago e o Concello compostelán.
Entre os centros inscritos figuran varios de Santiago e da súa contorna, como o IES Antonio Fraguas, o CPR Plurilingüe A Milagrosa-Santiago, o CEIP Fontiñas, o CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios e o CEIP Agro do Muíño de Ames. Tamén aparece o IES de Melide, identificado no listado remitido pola organización.
Prazo aberto ata maio
O prazo de recepción de traballos permanecerá aberto ata o próximo 1 de maio de 2026. O certame está dirixido a alumnado de primaria, secundaria, educación para persoas adultas e universidade, o que amplía o seu alcance a distintas etapas formativas.