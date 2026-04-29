Así consiguió esta empresa de Ames exportar a Estados Unidos y Dubái

Belén do Campo visitó en Ames las instalaciones de la empresa Calor Color Xunta

La comarca de Santiago vuelve a exhibir su capacidad empresarial para competir fuera de Galicia. La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este miércoles en Ames las instalaciones de la firma Calor Color, una empresa beneficiaria del programa Galicia Exporta Empresas, destacada por su presencia en mercados internacionales como Italia, Estados Unidos, Dubái, Alemania, México o Ecuador.

Durante la visita, la representante autonómica puso en valor el papel de esta compañía del área compostelana, que cuenta con 24 trabajadores, y que reforzó su estrategia exterior gracias a una línea de ayudas del Igape destinada a impulsar la internacionalización de las pymes gallegas.

Más de 74.000 euros para crecer fuera

Calor Color desarrolló un proyecto global de promoción internacional con una inversión superior a 103.000 euros, para el que recibió una aportación pública de más de 74.000 euros.

Calor Color exporta desde el área de Santiago a mercados como EE.UU., Dubái o Italia Xunta

Ese respaldo permitió financiar acciones de márketing y comunicación internacional, así como medidas de digitalización orientadas a abrir nuevos mercados. Entre ellas figuran la participación en ferias como Euroluce 2025, en Milán, y Light Design Expo, en San Francisco, además de catálogos promocionales específicos, la entrada en la plataforma Archiproducts y la creación de un nuevo canal de venta online.

El peso de la comarca de Santiago

Belén do Campo recordó además que en la convocatoria de 2025 el programa benefició a 16 empresas de Santiago, Teo y Ames, con ayudas por un importe superior a 377.000 euros.

La delegada aseguró que estos datos reflejan “el dinamismo del tejido empresarial de la comarca” y la capacidad de las pequeñas y medianas empresas del entorno compostelano para abrirse camino en el exterior con productos innovadores, diseño, calidad y valor añadido.

El plazo para solicitar las ayudas del programa Galicia Exporta Empresas en la convocatoria de 2026 permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre.