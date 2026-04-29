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Santiago de Compostela

Ames anuncia un festival humorístico con ocho conocidos monologuistas

La tercera edición de esta iniciativa se celebrará del 21 al 24 de mayo en las casas de la cultura de Bertamiráns y Milladoiro y contará con una sesión con interpretación en lengua de signos

Eladio Lois
Eladio Lois
29/04/2026 07:56
El Concello de Ames presentó la tercera edición del ciclo de monólogos que se celebrará en mayo
El Concello de Ames presentó la tercera edición del ciclo de monólogos que se celebrará en mayo
Concello de Ames
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El Concello de Ames presentó este martes la tercera edición de su ciclo de monólogos, una propuesta cultural que regresará del 21 al 24 de mayo con cuatro jornadas de humor repartidas entre las Casas da Cultura de Bertamiráns y O Milladoiro. El cartel reunirá a ocho artistas y mantendrá su apuesta por la inclusión con una función adaptada con interpretación en lengua de signos.

Tras la buena acogida de las dos primeras ediciones, la iniciativa impulsada por el departamento de Cultura combinará figuras consolidadas de la escena gallega con nuevos nombres emergentes del humor. Las entradas ya están disponibles en la billeteira electrónica municipal. 

Cuatro noches y ocho monologuistas

La programación arrancará el jueves 21 de mayo, a las 21.00 horas, en la Casa da Cultura de Bertamiráns con Josito Porto y Luis Rey. Un día después, el viernes 22, será el turno de Marita Martínez y Carla Mañas en O Milladoiro, también a las 21.00 horas.

El sábado 23 actuarán Leti da Taberna e Irene Medín en Bertamiráns, mientras que el cierre llegará el domingo 24 en O Milladoiro con Celso Fernández Sanmartín y Fernando Palitos. Todas las sesiones serán dobles.

Durante la presentación, el alcalde y concejal de Cultura, Blas García, señaló que la intención municipal es que el ciclo continúe y se consolide con el paso de los años. También recordó que el proyecto nació con tres objetivos: dar visibilidad a artistas emergentes, contar con talento de Ames e incorporar mujeres al cartel. 

Humor e inclusión

La última sesión del programa contará con una persona intérprete de lengua de signos, una medida con la que el Concello busca seguir avanzando en accesibilidad cultural. Según indicó Blas García, además de acudir a pasarlo bien, también es importante que “todo o mundo se sinta cómodo nestes espazos”.

El director técnico del evento, Quico Cadaval, definió la iniciativa como “unha grande familia de laretas”, mientras que Leti da Taberna reivindicó un espectáculo basado en “o enxeño e o micrófono”.

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