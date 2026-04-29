A Facultade de Matemáticas rende homenaxe a Enrique Macías Virgós cun congreso internacional
A Universidade de Santiago de Compostela acollerá en maio unha conferencia sobre topoloxía en recoñecemento á traxectoria do catedrático no seu 70 aniversario
A Facultade de Matemáticas acollerá os días 7 e 8 de maio a conferencia científica ‘Differential, Algebraic and Combinatorial Topology’ en recoñecemento ás contribucións matemáticas do profesor da USC Enrique Macías Virgós no seu 70 aniversario. O encontro está organizado coa colaboración do Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga), a Facultade anfitrioa, a Rede Española de Topoloxía e a Consellaría de Educación, Ciencia, Universidades e FP da Xunta de Galicia.
Enrique Macías Virgós é catedrático de universidade na área de Xeometría e Topoloxía na Universidade de Santiago de Compostela, onde se doutorou en 1983 cunha tese centrada na cohomoloxía de variedades foliadas. Ao longo da súa traxectoria académica desenvolveu unha intensa actividade docente, impartindo materias fundamentais de topoloxía e contribuíndo á formación de novas xeracións de especialistas mediante a dirección de teses de doutoramento neste ámbito.
No eido investigador, o seu traballo sitúase na topoloxía alxébrica, a teoría de Morse, as foliacións e a xeometría diferencial, cunha produción científica ampla e sostida en revistas internacionais de prestixio. Participou e liderou numerosos proxectos de investigación, incluíndo colaboracións a nivel europeo, e contribuíu de maneira decisiva á consolidación da investigación topolóxica en Galicia.
A investigación topolóxica en Galicia
A investigación en topoloxía en Galicia goza dun amplo recoñecemento grazas a unha traxectoria sostida de resultados de gran nivel e a unha presenza constante e firme nas achegas académicas ao longo do tempo. Neste contexto, o Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga) incorpora nas súas liñas estratéxicas o impulso á investigación e á formación do seu persoal neste campo de estudo.
O comité organizador do ‘Differential, Algebraic, and Combinatorial Topology - A conference honoring the mathematical contributions of Enrique Macías Virgós, celebrating his 70th birthday’ está formado por Isaac Carcacía Campos, Antonio Gómez Tato, Pedro Martín Méndez e Ángel Méndez Vázquez, de USC-CITMAga; María José Pereira Sáez, de UDC-CITMAga, e Esperanza Sanmartín Carbón e David Mosquera Lois, da UVigo, con quen se pode contactar a través de citmaga@citmaga.gal.