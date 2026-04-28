Una delegación de Murcia visita Ames para conocer el sistema educativo gallego Xunta

La Xunta mostró este lunes a una delegación de la Región de Murcia algunos de los principales avances del sistema educativo gallego en inclusión, innovación y digitalización a través de una visita institucional desarrollada en Santiago de Compostela y Ames. La jornada estuvo encabezada por la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, y el director xeral de Atención á Diversidade e Inclusión Educativa de Murcia, Pedro Mondéjar.

Recorrido por Santiago y Ames

La visita incluyó una parada en el Centro de Innovación Educativa e Dixital, ubicado en el Edificio Fontán de la Cidade da Cultura, en Santiago, así como en el Instituto do Milladoiro, en Ames. En ambos espacios, la delegación murciana pudo conocer de primera mano el funcionamiento del modelo gallego y distintas experiencias implantadas en centros educativos.

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Según trasladó la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, durante el recorrido se presentaron estrategias de atención a la diversidad, uso de recursos especializados, iniciativas de convivencia escolar y proyectos orientados a reforzar la equidad educativa.

Intercambio de experiencias

Durante las jornadas de trabajo también se analizaron aspectos normativos y organizativos del sistema gallego, así como la aplicación práctica de estas políticas en los centros. Entre los asuntos tratados figuraron la organización de los recursos de apoyo a la inclusión, la coordinación entre servicios educativos y sociales, la formación del profesorado y el desarrollo de metodologías inclusivas en las aulas.

La directora xeral Judith Fernández destacó, según la Xunta, que el interés mostrado por otras comunidades autónomas “reafirma o bo traballo do ensino galego”.