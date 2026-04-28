Santiago impulsa 22 nuevas empresas en un año: así crece el programa Provincia Emprendedora

La Cámara de Comercio de Santiago presentó el balance del primer año del programa y distinguió a los mejores proyectos Cedida

La Cámara de Comercio de Santiago y la Diputación de A Coruña clausuraron este lunes la primera edición del programa Provincia Emprendedora, una iniciativa de apoyo al emprendimiento que, en su primer año de funcionamiento, atendió 78 proyectos empresariales impulsados por 95 promotores y contribuyó a la creación de 22 nuevas empresas.

El balance se presentó durante el Demo Day celebrado en Santiago, una jornada que sirvió para poner en valor el talento emprendedor de la ciudad y su comarca, además de reconocer varias propuestas emergentes con premios económicos. Desde el arranque del programa, en mayo de 2025, se realizaron más de 500 asesoramientos personalizados.

Apoyo al talento y nuevos negocios

El programa, promovido por la Diputación de A Coruña en colaboración con la Cámara de Comercio de Santiago en los 32 municipios de su demarcación, se articula en torno a tres líneas de trabajo: acompañamiento a proyectos emprendedores, acceso a financiación y fomento del espíritu empresarial en el ámbito educativo.

De los cerca de 80 proyectos analizados, 53 constan dados de alta como empresas o autónomos. La secretaria general de la Cámara de Comercio de Santiago, Rosa Mary Cardeso, destacó que los resultados muestran que la combinación de formación, asesoramiento y apoyo institucional convierte el emprendimiento en una vía real de generación de empleo y desarrollo económico.

Premiados en el Demo Day

Seis proyectos finalistas defendieron sus propuestas ante un jurado formado por representantes empresariales, institucionales y sociales. Entre ellos, fueron distinguidos Piempo y Nord Tempo Audio con el premio al Mejor Proyecto Empresarial Emergente, dotado con 2.000 euros para cada iniciativa.

Además, Chronetic y el proyecto liderado por Jaime Felgueroso recibieron el reconocimiento a la Mejor Presentación de Proyecto Empresarial Emergente. La jornada concluyó con un espacio de networking entre emprendedores, representantes institucionales y asistentes para explorar nuevas vías de colaboración.