Santiago brilla en la Olimpiada Española de Química: doble medalla de plata para estudiantes compostelanos

Brais Novillo (IES Rosalía de Castro); Carla Acosta (IES Mendiño); David Lago (IES Pedro Floriani); Francisco Moreira (Peleteiro) y Juan Sanmartín, coordinador de la Olimpiada de Química Cedida

Santiago de Compostela volvió a destacar en el panorama educativo nacional gracias a los resultados logrados por dos de sus estudiantes en la XXXIX Olimpiada Española de Química, celebrada este fin de semana en la Universidad de Alicante. Brais Novillo Cariñena, del IES Plurilingüe Rosalía de Castro, y Francisco Moreira Nieto, del Colegio Manuel Peleteiro, obtuvieron sendas medallas de plata en una cita que reunió a 120 participantes de toda España.

El doble reconocimiento sitúa nuevamente a la capital gallega entre las ciudades con mayor proyección académica en disciplinas científicas, al contar con representantes premiados tanto de la enseñanza pública como de la concertada.

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Éxito compostelano en la fase nacional

Brais Novillo defendió la representación del histórico IES Rosalía de Castro, mientras que Francisco Moreira hizo lo propio con el Colegio Manuel Peleteiro. Ambos superaron con éxito las exigentes pruebas de la fase final y lograron subir al podio nacional.

Dentro de la delegación gallega también participó Yan Liu, igualmente alumno del Colegio Peleteiro. Junto a él acudieron otros estudiantes de centros educativos gallegos: David Lago Alonso, del IES Pedro Floriani de Redondela, que logró la medalla de oro; Carla Acosta García, del IES Mendiño de Cesantes, también plata; Erin Quevedo Fernández, del IES Carlos Casares de Vigo; Clara Montero Míguez, del Colegio Santa María del Mar; Hugo Rodríguez Prieto, del IES Plurilingüe Eusebio da Guarda; y Adrián Prados Blanco, del IES Agra do Orzán, estos tres últimos de A Coruña.

Próxima cita en la Universidade de Santiago

El presidente de la Asociación de Químicos de Galicia, Manuel Rodríguez Méndez, felicitó a los participantes y destacó que los resultados evidencian “la excelencia científico-química del alumnado gallego”.

La siguiente gran cita será nuevamente en Compostela. El próximo 15 de mayo, la Universidade de Santiago acogerá la entrega de galardones de la XLIII Olimpiada Gallega de Química, con visita al CIQUS y acto oficial en el Aula Magna de la Facultade de Química de la USC.