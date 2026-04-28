Santiago de Compostela

Raquel Sendón, elixida nova decana da Facultade de Farmacia da USC

A catedrática aposta pola mellora da calidade académica e a actualización do Grao nun mandato de seis anos

Redacción
28/04/2026 16:48
Raquel Sendón foi elixida decana da Facultade de Farmacia o pasado 24 de abril tras impoñerse nas eleccións ao profesor Eddy Sotelo Pérez
Raquel Sendón foi elixida decana da Facultade de Farmacia o pasado 24 de abril tras impoñerse nas eleccións ao profesor Eddy Sotelo Pérez
Santi Alvite
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

A catedrática de Nutrición e Bromatoloxía Raquel Sendón García resultou elixida decana da Facultade de Farmacia para os vindeiros seis anos, “co compromiso de impulsar unha etapa orientada á mellora continua da calidade académica, a atención ás necesidades da comunidade do centro e a adaptación aos novos retos do entorno universitario e profesional”, segundo manifestou.

Deste xeito, a nova decana destaca entre os eixos do seu proxecto a aposta por unha escoita activa da comunidade, o reforzo da calidade docente e a actualización do plan de estudos do Grao en Farmacia, “nun contexto de cambios normativos, estruturais do sistema universitario e sociais, que afectan a profesión farmacéutica”, advirte.

Para todo isto, centrarase na revisión e actualización do plan de estudos do Grao, o reforzo dos mecanismos de coordinación docente, a mellora da mobilidade académica, o impulso das prácticas externas optativas e a optimización do Sistema de Garantía de Calidade do centro. “O novo mandato abordará así mesmo a planificación do traslado ao futuro edificio docente da Facultade e a mellora das infraestruturas existentes e dos espazos de uso común”, sostén.

A intención, conclúe a decana, é “iniciar unha nova etapa orientada a consolidar o prestixio académico da Facultade, reforzar o seu compromiso coa sociedade e garantir unha formación de excelencia para o seu estudantado”.

A elección da profesora Sendón tivo lugar o pasado día 24 nunhas eleccións nas que acadou 42 votos fronte aos 36 do outro candidato, o profesor Eddy Sotelo Pérez, ademais de 4 papeletas en branco. A nova decana estará acompañada no seu equipo por Paz García Martínez como vicedecana de Organización Académica e Estudantes, Trinidad de Miguel Bouzas como vicedecana de Calidade e Matilde Casas Parada como secretaria académica.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

