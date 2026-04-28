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Santiago de Compostela

Pablo Sanmamed presenta en Santiago ‘A estrela mostrada’, un diálogo entre música medieval e jazz

O pianista galego actuará no Teatro Principal de Santiago dentro do ciclo Fiestra Aberta cunha proposta que revisita a lírica galego-portuguesa desde unha ollada contemporánea

Redacción
28/04/2026 11:34
O concerto celebrarase o 3 de maio e contará coa participación de seis intérpretes e unha intervención poética en directo
O concerto celebrarase o 3 de maio e contará coa participación de seis intérpretes e unha intervención poética en directo
Concello de Santiago
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O ciclo Fiestra Aberta de Compostela Cultura programa o concerto de presentación de 'A estrela mostrada'o novo proxecto do pianista e compositor galego Pablo Sanmamed. A cita terá lugar o domingo 3 de maio, ás 20.30 horas, no Teatro Principal.

Tras o seu anterior traballo, 'Ben vennas Maio', Sanmamed continúa a desenvolver unha liña de investigación musical que conecta repertorios históricos con linguaxes contemporáneas. Neste novo disco, que se editará en maio de 2026, o artista parte das cantigas da lírica galego-portuguesa e doutras tradicións medievais para construír unha proposta que dialoga co jazz actual.

O concerto propón unha viaxe sonora que transita entre diferentes épocas e estéticas, na que o pasado se activa como materia viva no presente. A través dunha aproximación aberta e emocional, 'A estrela mostrada' afonda nas posibilidades expresivas da música antiga desde unha perspectiva contemporánea.

A función terá lugar o 29 de abril ás 20.30 horas no Teatro Principal con encontro posterior co equipo artístico

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Sobre o escenario, Pablo Sanmamed estará acompañado por un elenco de intérpretes que amplían o abano tímbrico e expresivo da proposta: Begoña Olavide (salterio e voz), Xurxo Varela (viola de gamba e voz), Elena Tarrats (voz), Iago Mourinho (piano) e Chus Pazos (batería). Ademais da dirección musical e do contrabaixo de Sanmamed, o concerto contará cunha intervención extraordinaria da poeta Alba Cid, quen, ademais de crear textos expresamente para o vinilo, participará en directo recitando xunto á banda.

Con este proxecto, Pablo Sanmamed consolida unha voz propia no panorama musical, situándose nun espazo de encontro entre tradición e creación actual que define boa parte das propostas do ciclo Fiestra Aberta.

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