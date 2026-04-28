Mi cuenta

O Teatro Principal celebra o Día da Danza con ‘Familia Nijinska’, unha peza sobre memoria e creación

O colectivo VACAburra presenta en Santiago unha proposta escénica híbrida que revisa a historia da danza e cuestiona os seus relatos

Redacción
28/04/2026 10:33
A función terá lugar o 29 de abril ás 20.30 horas no Teatro Principal con encontro posterior co equipo artístico
Concello de Santiago
Coincidindo coa celebración do Día Internacional da Danza, o Teatro Principal acolle este mércores 29 de abril, ás 20.30 horas, 'Familia Nijinska', unha proposta escénica do colectivo VACAburra que se move entre a conferencia performativa e a creación contemporánea para reconstruír —e interrogar— a memoria dunha saga de bailaríns e bailarinas que contribuíron a transformar a danza a comezos do século XX.

Dirixida por Gena Baamonde e Andrea Quintana, a peza constrúe un relato que vai máis alá do biográfico para abrir unha reflexión sobre os mecanismos de construción da historia e da memoria artística. A través dunha linguaxe escénica híbrida, que combina palabra, movemento e trazo, 'Familia Nijinska' introduce tamén figuras e presenzas que transitan entre o real e o fantástico, configurando un universo poético e á vez combativo.

A obra aborda cuestións como o estigma da saúde mental, a invisibilización das mulleres creadoras ou a lexitimación de determinados corpos e discursos dentro da historia da arte. Neste sentido, preséntase como unha interrogación viva sobre quen escribe os relatos que herdamos e que voces quedan fóra deles.

Con interpretación das propias creadoras, Gena Baamonde e Andrea Quintana, o espectáculo conta cun equipo artístico no que destacan a iluminación de Montse Piñeiro, o espazo sonoro de Eva Comesaña e as ilustracións e escenografía desenvolvidas pola propia Quintana. A peza foi apoiada por distintas residencias de creación como Escenas do Cambio, Desfoga, A Casa Vella ou a Sala Ártika.

Ao remate da función terá lugar unha posfunción co equipo artístico, na que o público poderá afondar nas claves da proposta e no seu proceso de creación.

