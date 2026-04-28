La Xunta invierte 64.000 euros en Rois para mejorar instalaciones deportivas y reforzar la limpieza rural

Belén do Campo y Ramón Tojo Xunta

La Xunta destinó 64.000 euros al Concello de Rois para actuaciones vinculadas a la eficiencia energética en instalaciones deportivas municipales y para la adquisición de nuevo equipamiento orientado a la protección del medio ambiente y al mantenimiento del territorio. La delegada territorial en A Coruña, Belén do Campo, visitó este lunes el municipio acompañada por el alcalde, Ramón Tojo, para supervisar las mejoras ejecutadas.

Del total de la inversión, 40.000 euros proceden del fondo adicional al Fondo de Cooperación Local para municipios de menos de 15.000 habitantes, mientras que otros 24.000 euros corresponden al Fondo de Compensación Ambiental no competitivo.

Mejoras en instalaciones deportivas

Una de las actuaciones se desarrolló en el pabellón deportivo de Urdilde, donde se instaló un nuevo sistema de ventilación mecánica mediante cuatro ventiladores helicoidales murales de altas prestaciones. Según la Xunta, esta intervención permitirá mejorar la renovación del aire, reducir la temperatura interior en épocas cálidas y generar un ahorro estimado de entre 10 y 20 kWh diarios durante una jornada típica de verano.

El pabellón de Urdilde incorporó un nuevo sistema de ventilación para mejorar la eficiencia energética Xunta

La segunda mejora tuvo lugar en el edificio de vestuarios del campo de fútbol de A Braña, donde se renovó por completo el sistema solar térmico destinado a la producción de agua caliente sanitaria. Los trabajos incluyeron la sustitución de cuatro paneles averiados, así como del interacumulador y otros elementos auxiliares.

La administración autonómica señala que esta actuación permitirá reducir el consumo energético auxiliar entre 1.200 y 1.600 kWh al año y evitar la emisión de entre 300 y 350 kilos anuales de dióxido de carbono. El recinto presta servicio al CD Rois, entidad que cuenta con unas 300 fichas y tres equipos femeninos.

Nueva maquinaria para el rural

La visita sirvió también para comprobar la incorporación de una nueva desbrozadora de brazo articulado acoplable a tractor, adquirida con una inversión total de 55.000 euros, de los que casi 24.000 fueron financiados por la Xunta.

Esta maquinaria está destinada a trabajos de limpieza y mantenimiento de carreteras municipales, conservación de espacios naturales y tareas de prevención y apoyo en la lucha contra incendios forestales. La Xunta destacó que Rois, con 112 aldeas, necesita medios adaptados a la dispersión poblacional para atender con mayor eficacia su red viaria y los núcleos rurales.