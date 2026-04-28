Multitudinaria manifestación de docentes en Santiago para exigir mejoras laborales y más negociación con la Xunta

Docentes y estudiantes marchan por las calles de Santiago durante la protesta convocada por CIG y STEG en defensa de la enseñanza pública y de mejores condiciones laborales Europa Press

Miles de docentes, 5.000 según los organizadores, han recorrido este martes las calles compostelanas en una manifestación convocada por CIG y STEG con el objetivo de reclamar mejoras laborales y exigir una negociación al Gobierno gallego. Todo ello en el marco de la huelga convocada este martes por sendos sindicatos, la sexta jornada de este curso lectivo, cuyo seguimiento la Xunta ha cifrado en un 8,61%.

Precedidos por una gran pancarta de varios metros en la que se podía leer 'Loitando construimos o ensino público galego', los manifestantes han partido de la Alameda compostelana en torno a las 12.20 horas y han terminado su recorrido frente a la sede de la Xunta en Santiago.

Así, miles de profesores y estudiantes, convocados por el Sindicato de Estudantes da Galiza, han coreado consignas como 'Ensino público e de calidade'; 'Non nos fai gracia tanta burocracia'; 'Dereitos conquistados non poder ser roubados' y 'A profe loitando tamén está ensinando.

En declaraciones a los medios antes de iniciar la marcha, la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha desgranado las principales reivindicaciones de esta movilización y ha asegurado estar "harta" de "fotos y propaganda".

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"Queremos un documento donde se recojan mejoras laborales, donde recuperemos derechos que nos fueron arrebatados y donde avancemos en otros derechos. Estamos cansados de anuncios, estamos cansados de promesas y lo que no estamos viendo ahora mismo es ningún avance", ha aseverado.

Por su parte, la secretaria de organización de STEG, Comba Campoi, ha valorado positivamente la manifestación y ha advertido de que el profesorado gallego "cada vez está más movilizado".

"El profesorado no acepta cualquier anuncio vacío, vago, no concretado, el profesorado lo que sabe es que sus condiciones de trabajo se están deteriorando año tras año, curso tras curso, y en todas las etapas educativas", ha subrayado Campoi.

A mayores, Ana Cabanelas, de Asambleas Abertas del Ensigno Público, ha insistido en declaraciones a los medios de que la huelga de este martes "es una huelga especial, es una demostración de la fuerza, de la unidad y de la generosidad del profesorado que, organizado en asambleas abiertas en los centros, camina con paso firme y voz compartida".

Manifiesto

Tras recorrer las calles de la capital gallega, los manifestantes han comenzado a llegar en torno a las 13.20 horas a la sede de la Xunta, donde una maestra de Infantil, una de Primaria, un profesor de Secundaria, una orientadora, una profesora de FP, una de enseñanzas artísticas y una docente sustituta, han procedido a leer el manifiesto.

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Previamente, la secretaria nacional de la CIG-Ensino ha valorado ante los medios la movilización de este martes, calificándola de "positiva". Sin embargo, ha acusado a la Xunta de ofrecer una cifra del seguimiento de la huelga "que no es real".

"La participación es similar a la de otras convocatorias. No puedo dar cifras porque el aplicativo que la Xunta habilitar para recoger esos datos se colgó", ha denunciado.

Por su parte, la Consellería ha cifrado en un 14,5% la primera jornada de huelga de este curso (25 de septiembre); en un 13,6% la segunda (28 de octubre); en un 12,9% la tercera (29 de octubre); un 10,03% en la cuarta (16 de diciembre) y un 10,09% la quinta (17 de diciembre).

Sexta jornada de huelga este curso

La CIG ha recordado que los objetivos de esta jornada pasan por la recuperación de las 21 y 18 horas que tenía el profesorado gallego en 2010 y "el fin de la discriminación en los centros integrados y escuelas artísticas"; así como la bajada de ratios en todas las etapas; mayor personal para atender la diversidad; un plan "real" para reducir la burocracia.

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Además de avances retributivos en el complemento autonómico para todo el profesorado; equipación salarial del PESSFP y recuperación del pago del verano al personal sustituto que trabaje cinco meses y medio; reducción de la jornada lectiva a partir de los 55 años y recuperación de las licencias por formación retribuidas.

Una huelga "fuera de lugar"

Por su parte, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, en declaraciones en un acto en Vigo, ha insistido en que la huelga de profesorado y estudiantes está "fuera de lugar", y ha reiterado que estas movilizaciones responden a una estrategia política del "entramado" formado por la UPG, el BNG y la CIG.

Román Rodríguez también ha insistido en contraponer "dos formas de trabajar", la del diálogo y el avance, donde están "la inmensa mayoría de los sindicatos", y la del bloqueo y el retroceso, que atribuye a la CIG.

En ese sentido, ha recordado, desde su experiencia en el ámbito de la administración pública, que "siempre fue imposible llegar a un acuerdo con la CIG", porque su posición está basada "en una crítica constante a un sistema educativo que, según los datos, funciona, y funciona bien".

Sin embargo, consultada al respecto, la secretaria nacional de la CIG-Ensino ha denunciado que "no se convocó en ningún momento" a la central sindical en lo que va de curso y "no tuvo acceso a ningún tipo de negociación".

En este contexto, Arroxo ha criticado el acuerdo al que llegó el pasado viernes la Xunta con los sindicatos CC.OO, UGT, ANPE y CSIF para la reducción horaria del profesorado de Secundaria, el impulso de un plan para el alumnado con necesidades especiales y la bajada de ratios en Secundaria y Bachillerato.

"Lo que hacen es enfadarnos más, porque si realmente tienen ya negociado algo, si realmente tienen algo pensado, que nos lo muestren, porque queremos ver la letra pequeña, no nos llega con anuncios, queremos un documento y queremos ver en qué se va a plasmar para el profesorado y en qué se va a plasmar para la enseñanza pública", ha concluido Arroxo.