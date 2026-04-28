La rectora de la USC admite que "no hay solución" a la pérdida de los contratos Ramón y Cajal de este año

La USC quedó fuera de la convocatoria de los contratos Ramón y Cajal tras no completar a tiempo los trámites administratios necesarios Santi Alvite

La rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Rosa Crujeiras, ha confirmado este martes que "no hay solución" ante la pérdida de contratos Ramón y Cajal para este año, aunque ha adelantado que la universidad baraja pedir más plazas para la próxima convocatoria.

Todo ello después de que este lunes se hiciera público que la USC no formará parte de la convocatoria de los contratos de investigación Ramón y Cajal por no completar a tiempo los trámites necesarios. En este sentido, la rectora ha lamentado este martes en un acto en Lugo que "fallaron los mecanismos internos".

"El 28 de noviembre el Consello de Goberno aprueba una oferta de plazas Ramón y Cajal, la fecha de la presentación de esa oferta por parte de la Universidad era el 11 de diciembre. El día 9 de abril se publica la relación de centros con la oferta de plazas y, en ese momento, nosotros somos conscientes, al ver la publicación provisional, de que no figura la Universidad de Santiago de Compostela", ha relatado Crujeiras.

En este sentido, ha recordado que su equipo de gobierno tomó posesión el día 10 de abril y ha defendido que "ese mismo día se consultó con el equipo que todavía estaba en aquel momento y no pudo dar una respuesta".

Un estudo revela que o 94% das limpezas de praias con voluntariado non figura en rexistros oficiais Más información

En este contexto, ha relatado que, a continuación, se contactó con la Agencia Estatal de Investigación para tratar de buscar una solución, "pero lo que sucedió es que no se hizo la tramitación". Además, ha recordado que ella misma formó parte de esa reunión del Consello de Goberno del 28 de noviembre pero, después "fallaron los mecanismos internos".

"No hay solución a esta situación, nosotros en este momento tenemos que trabajar internamente para tratar de paliar, dentro de nuestras posibilidades, esta circunstancia para esta anualidad. Y, sobre todo, tratar de dotarnos de procedimientos y mecanismos estables y fiables que impidan que esto vuelva a suceder", ha aseverado.

Asimismo, ha admitido que institucionalmente "es un problema importante", dado que dentro de la política de captación de talento el programa Ramón y Cajal es un programa "relevante" para casi todas las áreas de conocimiento.

"Empezaremos a valorar qué margen tenemos internamente de tratar en este año de paliar esta circunstancia en la medida de lo posible y también valorar de cara a la siguiente convocatoria la posible ampliación del número de plazas ofertadas", ha confirmado.

Con todo, ha recordado que el año que viene "va a haber una modificación importante en la convocatoria de Ramón y Cajal", por lo que ha advertido de la "incerteza" que esto supone.