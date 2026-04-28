Fujitsu, Bosch y Plexus se dan cita en Santiago para demostrar cómo las matemáticas transforman la industria
La USC será en mayo sede de un encuentro estatal impulsado por el CITMAga con compañías de sectores estratégicos
Santiago de Compostela acogerá el próximo 22 de mayo un encuentro que situará a la ciudad en el centro de la innovación tecnológica e industrial. La Facultad de Matemáticas de la Universidade de Santiago será escenario del XV Foro de Interacción Matemática Industria (Industry Day), una cita en la que empresas gallegas, nacionales e internacionales explicarán cómo las matemáticas han mejorado procesos, productos y servicios en sectores muy diversos.
La jornada está impulsada por el CITMAga (Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia), entidad participada por las tres universidades gallegas y con sede en el Campus Vida de la USC, en colaboración con la Red Española Matemática-Industria (math-in). El evento cuenta además con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Empresas de referencia en Santiago
Entre las compañías participantes figuran nombres como Fujitsu, Plexus, Bosch, Ferroglobe o Kreios Space, además de otras firmas como Instra, Mestrelab, NTT Data y Vig-Sec Drone. Representantes de estas empresas expondrán casos reales en los que las matemáticas permitieron resolver problemas concretos y actuar como motor de innovación empresarial.
El foro reunirá ejemplos vinculados a ámbitos tan distintos como las nuevas tecnologías, los electrodomésticos, la metalurgia, la ingeniería, el sector aeroespacial, el desarrollo de software científico, la transformación digital o el mundo de los drones.
Desde la organización destacan que las matemáticas ayudan a las empresas a innovar sus procesos, mejorar productos y servicios y reducir costes de producción, sin necesidad de grandes inversiones para su aplicación. El objetivo pasa también por reforzar la presencia de perfiles matemáticos dentro del tejido industrial.