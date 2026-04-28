Estas son 6 las mejores ofertas de empleo en Santiago de Compostela | Mayo 2026

Santiago mantiene abiertas nuevas vacantes laborales en varios sectores Archivo

El mercado laboral de Santiago de Compostela mantiene abiertas nuevas oportunidades de empleo en sectores muy diversos, desde el ámbito sanitario hasta la automoción, la hostelería o los oficios técnicos. Estas son algunas de las vacantes activas publicadas en diferentes portales de empleo y plataformas especializadas.

Técnico audioprotesista

Una empresa busca técnico o técnica audioprotesista para liderar un centro especializado en Santiago. El puesto incluye evaluaciones audiológicas, adaptación de prótesis auditivas, atención a pacientes y tareas de gestión. Se requiere formación de grado superior en audioprótesis o similar, aunque no se exige experiencia previa. El salario ofertado oscila entre 20.000 y 30.000 euros brutos anuales.

Fisioterapeuta

También se busca fisioterapeuta con interés en fisioterapia deportiva y musculoesquelética para trabajar con pacientes activos y deportistas. La oferta valora conocimientos en ejercicio terapéutico, razonamiento clínico y readaptación funcional. Se ofrece jornada continua, flexibilidad horaria y condiciones salariales por encima de convenio.

Mecánico de turismo

Otra de las vacantes activas corresponde a un mecánico o mecánica de turismo para mantenimiento, diagnóstico y reparación de vehículos. La empresa solicita formación profesional de grado medio, al menos tres años de experiencia y carné de conducir. Ofrece jornada completa, estabilidad laboral y formación continua.

Ayudante de cocina

Un restaurante del casco histórico compostelano busca ayudante de cocina con incorporación inmediata. Se exige experiencia previa en el puesto y documentación en regla. La contratación sería directa con el establecimiento.

Instalador de gas

Una empresa ubicada en el centro de Santiago necesita instalador o instaladora de gas. Para optar al puesto se requiere carné de instalador autorizado y cumplir los requisitos reflejados en la demanda de empleo. La oferta contempla contrato indefinido a jornada completa.

Electricista

Entre las oportunidades disponibles figura además una vacante para electricista enfocada a instalaciones, montaje de bandejas, iluminación, tendido de cable y conexionado de cuadros eléctricos. Se solicita experiencia mínima de cuatro años y formación específica en prevención de riesgos laborales. El salario se sitúa entre 1.200 y 1.800 euros brutos mensuales.