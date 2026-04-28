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Santiago de Compostela

Estas son 6 las mejores ofertas de empleo en Santiago de Compostela | Mayo 2026

Empresas y entidades publican vacantes en distintos sectores con opciones de incorporación inmediata en la capital gallega

Redacción
28/04/2026 06:11
Santiago mantiene abiertas nuevas vacantes laborales en varios sectores
Santiago mantiene abiertas nuevas vacantes laborales en varios sectores
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El mercado laboral de Santiago de Compostela mantiene abiertas nuevas oportunidades de empleo en sectores muy diversos, desde el ámbito sanitario hasta la automoción, la hostelería o los oficios técnicos. Estas son algunas de las vacantes activas publicadas en diferentes portales de empleo y plataformas especializadas. 

Técnico audioprotesista

Una empresa busca técnico o técnica audioprotesista para liderar un centro especializado en Santiago. El puesto incluye evaluaciones audiológicas, adaptación de prótesis auditivas, atención a pacientes y tareas de gestión. Se requiere formación de grado superior en audioprótesis o similar, aunque no se exige experiencia previa. El salario ofertado oscila entre 20.000 y 30.000 euros brutos anuales.

Fisioterapeuta

También se busca fisioterapeuta con interés en fisioterapia deportiva y musculoesquelética para trabajar con pacientes activos y deportistas. La oferta valora conocimientos en ejercicio terapéutico, razonamiento clínico y readaptación funcional. Se ofrece jornada continua, flexibilidad horaria y condiciones salariales por encima de convenio.

Mecánico de turismo

Otra de las vacantes activas corresponde a un mecánico o mecánica de turismo para mantenimiento, diagnóstico y reparación de vehículos. La empresa solicita formación profesional de grado medio, al menos tres años de experiencia y carné de conducir. Ofrece jornada completa, estabilidad laboral y formación continua.

Ayudante de cocina

Un restaurante del casco histórico compostelano busca ayudante de cocina con incorporación inmediata. Se exige experiencia previa en el puesto y documentación en regla. La contratación sería directa con el establecimiento.

Instalador de gas

Una empresa ubicada en el centro de Santiago necesita instalador o instaladora de gas. Para optar al puesto se requiere carné de instalador autorizado y cumplir los requisitos reflejados en la demanda de empleo. La oferta contempla contrato indefinido a jornada completa.

Electricista

Entre las oportunidades disponibles figura además una vacante para electricista enfocada a instalaciones, montaje de bandejas, iluminación, tendido de cable y conexionado de cuadros eléctricos. Se solicita experiencia mínima de cuatro años y formación específica en prevención de riesgos laborales. El salario se sitúa entre 1.200 y 1.800 euros brutos mensuales.

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