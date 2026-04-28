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Santiago de Compostela

El Ateneo de Santiago cierra Cineduca con ‘El Bola’ y ‘A soidade do corredor de fondo’

Las sesiones tendrán lugar este martes y miércoles a las 19.00 horas en la sede de la rúa do Vilar con presentación y coloquio posterior

Eladio Lois
Eladio Lois
28/04/2026 08:14
‘El Bola’ abrirá este martes el cierre del ciclo cinematográfico en la rúa do Vilar
‘El Bola’ abrirá este martes el cierre del ciclo cinematográfico en la rúa do Vilar
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El Ateneo de Santiago pondrá fin esta semana a las proyecciones de la V Mostra Internacional de Cinema e Educación (CINEDUCA) con dos nuevas sesiones centradas en cine de fuerte contenido social y educativo. Las citas se celebrarán este martes 28 y miércoles 29 de abril, ambas a las 19.00 horas, en la sede de la entidad situada en la rúa do Vilar, 19.

La programación arrancará el martes con la exhibición de ‘El Bola’ (2000), dirigida por Achero Mañas. La película será presentada y comentada por José Manuel González Herrán. Un día después llegará el turno de ‘A soidade do corredor de fondo’ (1962), de Tony Richardson, con la participación de Fernando Redondo. 

Dos historias marcadas por el conflicto social

‘El Bola’ aborda la vida de un niño de 12 años criado en un entorno familiar atravesado por la violencia y el silencio, circunstancias que condicionan su desarrollo personal y sus relaciones. La llegada de un nuevo compañero le abrirá la posibilidad de conocer otra realidad y afrontar su situación.

Por su parte, ‘A soidade do corredor de fondo’ relata la historia de un joven de clase obrera internado en un reformatorio que encuentra en la carrera una vía de escape y reflexión personal. El filme profundiza en cuestiones como la identidad individual y las tensiones sociales. 

A soidade do corredor de fondo’ relata la historia de un joven de clase obrera internado en un reformatorio que encuentra en la carrera una vía de escape y reflexión personal
A soidade do corredor de fondo’ relata la historia de un joven de clase obrera internado en un reformatorio que encuentra en la carrera una vía de escape y reflexión personal
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Participación de especialistas de la USC

José Manuel González Herrán, catedrático emérito de la USC, cuenta con una amplia trayectoria investigadora centrada en la literatura española entre los siglos XVIII y XX, además de haber dirigido un grupo de investigación sobre Emilia Pardo Bazán.

Fernando Redondo, profesor de Comunicación Audiovisual en la USC, es autor de distintas publicaciones sobre cine y documental. Su trayectoria ha sido reconocida con galardones como el Ramón Piñeiro de Ensaio o el María Luz Morales, además de formar parte de entidades especializadas en estudios audiovisuales.

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